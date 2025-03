Los técnicos municipales de Gijón tienen dudas sobre la vigencia de la declaración ambiental en Moreda El director de Urbanismo reconoce a la oposición que no se atrevería a «ponerlo por escrito» y se pedirá aclaración a la Abogacía del Estado

MARCOS MORO GIJÓN. Sábado, 30 de mayo 2020, 01:56

Los cinco grupos de la oposición salieron ayer después de cuatro horas de comisión extraordinaria de Urbanismo con las mismas dudas con las que entraron. Y en algunos casos con nuevos interrogantes sin despejar. Ciudadanos, Foro, Podemos, PP y Vox convergieron en sus criticas sobre la «visión maniquea» en todos los informes municipales para analizar las alternativas estudiadas por el Ministerio de Transportes: «Moreda todos son pros y el Museo del Ferrocarril todo son contras». «Se ensalzan la virtudes de una para denostar a la otra», resumió el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador.

Los cinco grupos que acusaron al gobierno local de ocultarles informes sobre la estación intermodal también coincidieron en sus apreciaciones sobre «la falta de certezas técnicas y garantías políticas» para avalar, a día de hoy, el cambio de ubicación de la estación intermodal desde el Museo del Ferrocarril a Moreda. Buena parte del argumentario esgrimido por la alcaldesa Ana González, para defender ese cambio, se basa en la importante reducción de plazos administrativos debido a la supuesta vigencia de la declaración ambiental de 2006 en Moreda. Algo que no está sustentado por ningún informe técnico, como reconocieron ayer los directores generales de Urbanismo y Obras Públicas, Gonzalo Canga y Pedro Guerrero, respectivamente. De hecho, el primero de ellos admitió a preguntas de la oposición que él mismo no tiene certezas absolutas sobre la validez del estudio ambiental y prueba de ello es que no se atrevería a garantizarlo «por escrito con su firma».

Los dos consejeros municipales de la oposición en Gijón al Norte, el edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo y el portavoz del PP Alberto López-Asenjo, remarcaron ayer que es fundamental que el secretario del consejo de Gijón al Norte, Guillermo Martínez de Simón, que es abogado del Estado, aclare con un informe si la resolución de la declaración de impacto ambiental para Moreda no ha caducado a pesar de los 14 años transcurridos. Para ambos, también es importante conocer si los documentos ambientales y urbanísticos del mencionado proyecto cumplen con los requisitos para tramitar la solicitud de financiación que se prevé presentar ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y conocer los plazos previstos para la tramitación de dicho crédito.

La oposición en bloque también pone de relieve que se habla de acortar plazos con el proyecto en Moreda sin tener en consideración otros plazos como la prevista modificación y actualización del proyecto constructivo de la estación y la suscripción de un nuevo convenio si se decide ubicar en Moreda. A Rubén Pérez también se le encendieron las alarmas ayer por otro asunto en la comisión: La alternativa de Moreda posibilita 'laminar la inversión' para poder ejecutar y poner en funcionamiento fases de la obra, algo que nunca ha estado sobre la mesa. Es decir, se podría romper la unidad de financiación y ejecución, con el riesgo evidente de que alguna actuación pueda quedar sin ejecutar o la barrera sin eliminar».

