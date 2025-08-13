El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pese a la instalación de vallas con la señal de 'prohibido aparcar' en la futura playa verde, una docena de vehículos se expuso ayer a las multas. PARDO

Urbanismo destaca las doce propuestas para la playa verde de Gijón, que se expondrán en los Campinos

Aunque Jesús Martínez Salvador dijo ser consciente de las dificultades de encontrar aparcamiento, especialmente para los visitantes en verano, reiteró que «las zonas verdes no son el sitio para hacerlo»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:00

El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, destacó este martes el nivel de participación conseguido con el concurso de ideas para diseñar la playa verde ... de El Rinconín, similar al que hubo en el anterior convocado para la remodelación del paseo de Fomento-Poniente. En aquel hubo 13 propuestas y en este fueron una docena. En Asturias, por apuntar el dato, hay un millar de arquitectos colegiados.

