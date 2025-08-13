Urbanismo destaca las doce propuestas para la playa verde de Gijón, que se expondrán en los Campinos

El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, destacó este martes el nivel de participación conseguido con el concurso de ideas para diseñar la playa verde ... de El Rinconín, similar al que hubo en el anterior convocado para la remodelación del paseo de Fomento-Poniente. En aquel hubo 13 propuestas y en este fueron una docena. En Asturias, por apuntar el dato, hay un millar de arquitectos colegiados.

«Estamos seguros de que el concurso nos va a permitir tener un número de ideas muy importante sobre el que nutrirnos y poder elegir las mejores. Yo creo que es una participación importante», remarcó el edil de Foro. El propósito del equipo de gobierno es exponer las 12 propuestas remitidas al Ayuntamiento que se repartirán 27.000 euros en premios y se someterán en los próximos meses a valoración ciudadana. En cuanto a la exposición de los proyectos, el plan es hacerla muy probablemente en Los Campinos de Begoña.

Para el Colegio de Arquitectos, que se dirigió por carta a la alcaldesa para pedir la reformulación de la bases del concurso y no lo consiguió «lo importante ahora es que este sistema irregular de captación de ideas no se instaure».

También se refirió ayer Martínez Salvador al uso como aparcamiento ilegal de las parcelas de El Rinconín objeto de este concurso, que conforman un sistema general de zona verde. «No es una zona de aparcamiento y se ha actuado para impedirlo», indicó. Aunque dijo ser consciente de las dificultades de encontrar aparcamiento, especialmente para los visitantes en verano, reiteró que «las zonas verdes no son el sitio para hacerlo».

Pese a la colocación de vallas de 'prohibido aparcar' en José García Bernardo y la carretera de La Providencia y las 34 denuncias a vehículos de la Policía Local el lunes, ayer una docena de coches y furgonetas se expusieron a ser multados en la zona.