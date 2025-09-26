La votación ciudadana sobre la playa verde del Rinconín será clave en el 20% de la nota final Las diez propuestas admitidas al concurso de ideas se exponen desde ayer en un tramo del paseo de Begoña

Iván Villar Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:43

El paseo de Begoña alberga desde ayer, en el tramo que conduce desde el Dindurra a los Campinos, una exposición de las diez propuestas admitidas en el concurso de ideas para la futura playa verde de El Rinconín. Su instalación coincidió con la apertura a través de la página web municipal participa.gijon.es de una votación ciudadana que se prolongará hasta el 15 de octubre y en la que podrán participar todos los empadronados en Gijón mayores de 16 años, a través de un cuestionario que les permite otorgar hasta 20 puntos a cada propuesta. En concreto se invita a la ciudadanía a valorar cuatro aspectos relacionados con el diseño: implantación de los usos propuestos, soluciones de accesibilidad, revalorización de las zonas verdes e innovación, creatividad y originalidad.

'Diseño' es uno de los cuatro apartados que decidirán al ganador del concurso y en él se otorgarán un máximo de 20 puntos. La calificación de cada participante en este apartado será resultado de combinar la media de los votos ciudadanos con la media de la votación del jurado profesional. El jurado, por su parte, será el único que tenga voz en otros tres apartados: Calidad urbana (hasta 20 puntos), Durabilidad (hasta 20 puntos) y Viabilidad (hasta 40 puntos). El ganador del concurso, con un premio de 15.000 euros, será el que obtenga una mayor puntuación global. Los dos siguientes obtendrán sendos áccesits de 4.000 euros cada uno. Y habrá además un tercer áccesit para la propuesta con mejor puntuación en el apartado de 'Diseño', siempre que no coincida con alguna de las otras tres.

ELCOMERCIO.es también tiene en marcha una encuesta para que sus lectores puedan mostrar sus preferencias sobre las diez propuestas admitidas al concurso. La consulta supera ya los 2.000 participantes, que por el momento sitúan como las más votadas a 'Mayanes adentro', 'El orbayín' y 'Gulpiyuri'.

