«Ni todas las deformidades causan dificultad respiratoria, ni los pacientes con dificultad respiratoria presentan siempre desviaciones nasales»

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 11 de abril 2025, 13:11 Compartir

La Clínica Zigomat, ubicada en Gijón, ofrece unos servicios médicos 360º centrados en el bienestar, la belleza y la salud de las personas. Entre sus diferentes servicios, destaca su Unidad de Estética Facial, formada por cirujanos maxilofaciales y un otorrino, con los que se pretende mejorar el bienestar, la belleza y la salud de todos sus pacientes.

Conscientes de que no hay dos pacientes iguales, desde Zigomat trabajan centrados en ofrecer los tratamientos más innovadores, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades del paciente, como todas las dudas que le puedan surgir. El Dr. Sergio Obeso Agüera, Otorrinolaringólogo, especializado en Cirugía de cabeza y cuello resuelve las principales dudas que los pacientes muestran a la hora de someterse a una cirugía nasal.

-Las causas por las que una persona decide llevar a cabo, ya sea una rinoplastia o una septorrinoplastia -cirugía tanto del tabique como de la pirámide nasal-, pueden ser tanto estéticas como funcionales, pero ¿se trata de una intervención dolorosa?

-No es dolorosa, pero si puede generar sensación de congestión transitoria, parecido a un catarro muy intenso. Ello está en relación con unas esponjas que ponemos en la nariz, cuando realizamos mucho trabajo en el tabique, y se suele mantener entre 2 y 4 días.

Ampliar Servicios médicos 360º centrados en el bienestar, la belleza y la salud de las personas

-¿La operación de tabique implica un cambio en la forma de la nariz?

-Cuando la desviación afecta a la parte media o posterior del tabique, el problema del paciente es la obstrucción nasal y la cirugía no cambia la forma de la nariz. Cuando la desviación afecta a la parte más externa, el problema es funcional, estético o ambos, y en ese caso, sí puede cambiar la forma de la nariz.

- Siempre que se respira mal por la nariz, ¿es necesario hacer una rinoplastia?

-En absoluto. Ni todas las deformidades causan dificultad respiratoria, ni los pacientes con dificultad respiratoria presentan siempre desviaciones nasales. A veces incluso coinciden varias circunstancias en un mismo paciente, como rinitis crónica, sinusitis, polipos, hipertrofia de cornetes, etc… y cada «ingrediente» contribuye a la obstrucción de forma diferente, lo cuál es muy relevante a la hora de plantear tratamientos.

Ampliar Clínica Zigomat, en Calle Cienfuegos,2 en Gijón

- ¿Qué estudios preparatorios hacéis en Zigomat ante un paciente que quiera plantearse una intervención nasal?

-Lo más importante es una primera consulta en la que valoramos al paciente, estudiamos sus necesidades y hablamos sobre los problemas que quiere resolver. Para ello nos apoyamos en la más alta tecnología, realizando un estudio facial 3D, un escáner de las fosas y senos paranasales, un estudio fotográfico y finalmente, una exploración endoscópica nasal. Con todo esto, vamos a ser capaces de analizar de forma realista las expectativas del paciente, y así podremos asesorarle sobre el tratamiento individualizado que consideramos más adecuado.

-Tengo entendido que también se puede modificar la estructura de la nariz sin cirugía, ¿es cierto?

-Si, se llama rinomodelación. Consiste en el uso de rellenos, de forma similar a lo que se usa en otros tratamientos faciales dermocosméticos. Puede tener un papel para corregir pequeños defectos y hundimientos, con ventajas y desventajas.

- A raíz de la complicación en la operación del cantante de Andy y Lucas, existe una mayor preocupación por los resultados de este tipo de intervenciones… ¿a qué se debió?

-No conozco los detalles del caso, así que no puedo opinar con conocimientos de causa. Durante mi trayectoria profesional, ni en experiencias propias ni ajenas cercanas, he visto un resultado tan catastrófico tras una rinoplastia realizada con fines estéticos o funcionales. Ni siquiera en revisiones de cirugías previas, que son mucho mas complejas.

-¿Qué cuidados postoperatorios debe tener una persona que se somete a una rinoplastia?

-En caso de usar unas «esponjillas» como taponamiento nasal, no hay que realizar esfuerzos mientras se llevan puestas. A veces también colocamos unos plásticos dentro que se retiran en unos 14 días.

Durante el primer mes, es absolutamente imprescindible evitar golpes en la nariz, lo que implica restringir deportes de contacto o circunstancias en las que se puedan producir golpes accidentales. Es recomendable realizar lavados nasales con suero salino durante 3 a 6 semanas. Asimismo, hay que tener en cuenta que el proceso de cicatrización completo puede durar entre 6 y 12 meses, si bien `lo gordo´ ocurre durante el primer mes.

Temas

salud

Gijón