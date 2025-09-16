El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La zona infantil del parque, en plena obra de remodelación. E. C.
Laviada

La zona infantil del parque de Laviada, en Gijón, se renueva para llegar «a todas las edades»

La Concejalía de Medio Ambiente inicia unas obras que incluyen la instalación de mesas de ping-pong y futbolines

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:15

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, que encabeza Rodrigo Pintueles, ha iniciado las obras de ampliación de la zona ... de juegos infantiles del parque de Laviada, junto a la avenida de Carlos Marx. Los trabajos corren a cargo de la empresa Jarditania y tienen un presupuesto de 76.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Su finalidad, según destaca la Concejalía, no se limita a la mejora de las instalaciones que existían hasta ahora en este espacio, sino que se pretenden ofrecer más opciones de ocio tanto para niños como para jóvenes. «El parque estaba más enfocado en los pequeños y los vecinos nos trasladaron la necesidad de contar también con alternativas para otras franjas de edad«, señaló Pintueles, quien añadió que »queremos un parque pensado para todas las edades y que dé respuesta a la realidad de un barrio donde conviven varios centros escolares y un uso intensivo del espacio público». En este sentido, las obras de mejora y ampliación de esta zona infantil contemplan la instalación de dos mesas de tenis de mesa, dos futbolines y una mesa de ajedraz, así como la construcción de una pequeña zona estancial con banco y una jardinera elevada «que dará un nuevo toque verde al entorno»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La zona infantil del parque de Laviada, en Gijón, se renueva para llegar «a todas las edades»

La zona infantil del parque de Laviada, en Gijón, se renueva para llegar «a todas las edades»