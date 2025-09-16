La zona infantil del parque de Laviada, en Gijón, se renueva para llegar «a todas las edades»

Iván Villar Gijón Martes, 16 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, que encabeza Rodrigo Pintueles, ha iniciado las obras de ampliación de la zona ... de juegos infantiles del parque de Laviada, junto a la avenida de Carlos Marx. Los trabajos corren a cargo de la empresa Jarditania y tienen un presupuesto de 76.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Su finalidad, según destaca la Concejalía, no se limita a la mejora de las instalaciones que existían hasta ahora en este espacio, sino que se pretenden ofrecer más opciones de ocio tanto para niños como para jóvenes. «El parque estaba más enfocado en los pequeños y los vecinos nos trasladaron la necesidad de contar también con alternativas para otras franjas de edad«, señaló Pintueles, quien añadió que »queremos un parque pensado para todas las edades y que dé respuesta a la realidad de un barrio donde conviven varios centros escolares y un uso intensivo del espacio público». En este sentido, las obras de mejora y ampliación de esta zona infantil contemplan la instalación de dos mesas de tenis de mesa, dos futbolines y una mesa de ajedraz, así como la construcción de una pequeña zona estancial con banco y una jardinera elevada «que dará un nuevo toque verde al entorno»

Los trabajos incluyen la reordenación del pavimento de esta zona infantil «para generar un espacio más amplio y funcional», la adecuación de un área verde colindante y la reubicación de farolas. También se renovará el arbolado, con la plantación de especies de hoja caduca -se han retirado cinco aligustres- que permitirán «generar sombra en verano y la entrada de sol en invierno». Por otra parte, materiales que se retiren y estén en buen estado, como adoquines y mobiliario urbano, se trasladarán a un almacén municipal para su posterior aprovechamiento en otras zoans de la ciudad. «Queremos actuar con criterios de eficiencia y sostenibilidad, optimizando lo que ya existe y no solo añadiendo elementos», explicó el concejal de Medio Ambiente. El proyecto se ha concebido además bajo criterios de accesibilidad universal, eliminando barreras arquitectónicas.

