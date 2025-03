Ucrania investiga por alta traición al expresidente Poroshenko y sus contactos con Biden

Rafael M. Mañueco. Moscú Jueves, 21 de mayo 2020, 13:55 Comenta Compartir

Vuelve a estar de actualidad la supuesta colusión entre el que fue presidente de Ucrania hasta hace un año, Petró Poroshenko, y el exvicepresidente y con toda seguridad candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, para quitarse de en medio mediante su destitución al entonces fiscal general, Víctor Shokin, que estaba investigando a Burisma Holdings Limited, la compañía de prospección de gas ucraniana en cuya junta directiva estuvo, Hunter Biden, hijo del virtual candidato del Partido Demócrata estadounidense. Al parecer, Biden le ofreció a cambio a Poroshenko un préstamo de mil millones de dólares.

El asunto ha dado mucho de sí porque contra el actual presidente norteamericano, Donald Trump, se inició un procedimiento de 'impeachment' por presuntas presiones a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, bloqueando supuestamente una ayuda militar de 400 millones de dólares, para obligarle a promover una investigación sobre las «irregularidades» cometidas por el hijo de Biden como directivo de Burisma.

Todo gira ahora en torno a unas conversaciones de hace cinco años, cuya autenticidad todavía no está verificada, entre Poroshenko y Biden y, si quedara probado que hubo manejos turbios para obstaculizar a Shokin sus pesquisas, sería para Trump un espaldarazo prácticamente definitivo de cara a los comicios. Favorecería las perspectivas del Kremlin, en donde no quieren ver ni en pintura a un demócrata al frente de EE UU.

Resulta que el diputado ucraniano, Andréi Derkach, presentó el martes en una rueda de prensa celebrada en Kiev las grabaciones de las entrevistas entre Poroshenko y Biden, de cuya existencia ya se supo el año pasado en plena efervescencia de los intentos de destituir al jefe de la Casa Blanca. Derkach mantuvo en su día estrechos contactos con Rudy Giuliani, abogado de Trump.

Ahora, según anunció ayer en rueda de prensa el propio Zelenski, el caso está en manos de la Fiscalía General, en donde se ha abierto contra Poroshenko una «causa penal» por «alta traición y abuso de poder». El jefe del Estado ucraniano se mostró favorable a que la investigación llegue a sus últimas consecuencias.

Los audios, según Derkach, lo obtuvo el propio Poroshenko estando Biden en Kiev en 2015 y en llamadas telefónicas. Por motivos no aclarados, fueron a parar a manos de «periodistas de investigación», que a su vez se los proporcionaron al diputado. Pero Poroshenko lo niega todo, sostiene que las grabaciones son falsas y señala a Moscú como el origen de de esta «provocación».

El pasado mes de febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski dijo sentirse «harto» de todo el revuelo levantado tras las supuestas presiones que recibió de Trump, que el líder ucraniano desmiente categóricamente, y se mostró a favor de «pasar página». Dijo que el escándalo «ha dejado secuelas en nuestras relaciones con Washington».

Meses antes, en octubre de 2019, Zelenski dijo que «no hubo ningún chantaje por parte de Trump». Según sus palabras, el objetivo de la explosiva conversación telefónica con el jefe de la Casa Blanca fue «preparar un encuentro con él (...) y no me planteó ningún tipo de condición». Pero aseguró que no le gustó que se publicara el contenido de su diálogo con Trump. Ya entonces no descartó una posible investigación en relación con el hijo de Biden, pero recalcó que «no quiero inmiscuirme en las elecciones estadounidenses» de 2020.