Mueren tres personas al descarrilar un tren en Escocia

Iñigo GUrruchaga Londres Miércoles, 12 de agosto 2020, 16:17

Tres personas han muerto y otras seis han sido hospitalizadas como consecuencia de un accidente ocurrido en la vía de tren cerca de Stonehaven, una localidad en el nordeste de Escocia. Una parte del terreno vecino a la vía se habría desprendido, provocando el descarrilamiento del tren del trayecto entre Aberdeen y Glasgow, que había partido a las 6:38 horas.

La composición del tren era de tres vagones de pasajeros y dos motores en la cabeza y en la cola. Las imágenes aéreas sugieren que el desprendimiento, como consecuencia de lluvias torrenciales, se habría producido en la ladera boscosa de una hondonada entre tierras agrícolas, dedicadas al pasto para vacuno y posiblemente al cultivo de la cebada cervecera, de la que la región es una gran productora.

Según 'The Press & Journal' de Aberdeen, el tren se habría deslizado por un breve terraplén. Al final de la caída, con las imágenes mostrando al menos dos vagones montados en otro, se desató un incendio, que fue controlado por los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente, a unos 25 kilómetros de la estación de Stonehaven, su última parada.

En el tren no viajaban muchos pasajeros y, aunque los servicios de rescate esperarán hasta que quede despejado el lugar del accidente para hacer el balance final, creían en la tarde de este miércoles que no habrá más fallecidos ni heridos. Uno de los muertos ha sido identificado como el conductor. Los heridos no tienen lesiones graves.

Dos equipos de la Rama de Investigación de Accidentes de Tren y de la Oficina de Ferrocarril y Carretera están investigando las causas del siniestro y presentarán sus primeras conclusiones en los próximos días. El responsable regional del sindicato de conductores de tren, ASLEF, afirmó que el sistema de transporte ferroviario en el conjunto de Reino Unido es muy seguro y que Escocia es el más seguro.

Tormentoso

Fue una jornada triste para Stonehaven, una antigua villa pesquera, que es ahora una pequeña ciudad costera junto al mar del Norte, crecida en paralelo a la conversión de la vecina Aberdeen en capital de la industria de extracción y distribución de petróleo y gas, mar adentro. Mientras las lluvias provocaban el accidente en un paraje muy próximo, áreas de la ciudad se despertaron inundadas.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, y el primer ministro británico, Boris Johnson, expresaron muy pronto su pesar por lo que en principio se presentó como un grave accidente, con heridos también graves, quizás para dar tiempo a la Policía Británica del Transporte a contactar privadamente a los allegados de los fallecidos y heridos.

El tiempo veraniego en Reino Unido ha tenido en los últimos días una atmósfera tormentosa, con sol, altas temperaturas y precipitaciones súbitas, también de granizo, en algunos lugares de la isla, y lluvias torrenciales y temperaturas medias en otras. La intensidad de esas lluvias en el nordeste de Escocia parece estar en el origen de este accidente.