Theresa May dimite como primera ministra Renunciará a su cargo el próximo viernes 7 de junio COLPISA Viernes, 24 mayo 2019, 11:47

La primera ministra británica ha comunicado este viernes en una rueda de prensa que renunciará a su cargo el próximo viernes 7 de junio, pero seguirá como primera ministra interina mientras da tiempo al Partido Conservador a escoger al nuevo líder, una competición que se podría prolongar hasta ocho semanas.

Su sucesor tendrá que conseguir el consenso del Parlamento para sacar el 'Brexit' adelante, algo que ella ha sido incapaz de lograr. «Desde la primera vez que entré por la puerta detrás de mí como Primer Ministro, me he esforzado por hacer del Reino Unido un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos. Y para honrar el resultado del referéndum de la UE. En 2016, le dimos a los británicos una opción. Contra todas las predicciones, el pueblo británico votó para abandonar la Unión Europea», ha comenzado diciendo en una rueda de prensa frente a Downing Street.

«He hecho todo lo posible por hacer eso. Negocié los términos de nuestra salida y una nueva relación con nuestros vecinos más cercanos y he hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente, no he podido hacerlo», ha continuado. «Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo».

«Estoy orgullosa de los progresos que hemos conseguido en los últimos tres años», ha dicho May antes de enumerar una serie de logros conseguidos por su gobierno, entre ellos, abordar el déficit, reducir el desempleo y aumentar la financiación para la salud mental. Aunque ha admitido que «siempre será un motivo de gran pesar para mí no haber podido sacar adelante el Brexit».

«En breve dejaré de ocupar el puesto que ha sido el mayor honor de mi vida. No lo hago con mala voluntad, sino con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo», ha terminado diciendo sin poder impedir que se le quebrara la voz. «He sido la segunda mujer en ocupar el cargo, pero no seré la última», ha concluido.