Wally López (DJ), Jaspeante (tecnología) y Cenando con Pablo (gastronomía), coprotagonistas de la serie junto a Lara Álvarez F. P.

Opel Estrena 'German SUV & Friends', una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV

Canal Motor

Martes, 21 de octubre 2025, 15:25

Comenta

Opel España ha presentado su nuevo proyecto de contenido digital: la miniserie «German SUV & Friends». La producción, diseñada especialmente para redes sociales y entornos digitales, cuenta con la participación de la presentadora Lara Álvarez como protagonista, junto a los nuevos SUV de la marca: el Opel Mokka, el Frontera y el Grandland.

La miniserie constará de 10 capítulos que se emitirán semanalmente. La producción busca combinar humor, emociones y la conexión con los vehículos, ofreciendo una experiencia ágil y entretenida.

Lara Álvarez está acompañada por conocidos talents y creadores de contenido, que son coprotagonistas de la serie: el DJ y productor Wally López, Jaspeante (especializado en tecnología) y Cenando con Pablo (dedicado a la gastronomía). Estos coprotagonistas recorrerán, junto a Lara, territorios temáticos como la música, la tecnología y la gastronomía.

La miniserie, que sigue las fases del enamoramiento, se estrenará el lunes 27 de octubre y se podrá seguir hasta el 29 de diciembre. Cada episodio explorará una fase específica, desde «El Flechazo» a «La Decisión Final».

Los capítulos estarán disponibles en las cuentas de Opel en Instagram (@OpelSpain) y Youtube (@OpelSpain), así como en las cuentas de Instagram de los cuatro protagonistas.

