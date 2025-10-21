Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La marquesa de la Vega de Anzo. Juan J. Monzo
Pregonera de la Feria Taurina de Begoña

La tauromaquia llora a una de sus más insignes valedoras, muy ligada a Gijón y Grado

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 10:21

La marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle y García de la Peña, ha fallecido y el mundo taurino llora ya a una de sus más firmes valedoras. La aristócrata asturiana, una de las habituales de la feria taurina de Begoña, donde llegó a ser pregonera, genio y figura, estaba muy vinculada a Gijón y a Grado.

Entre la villa moscona y la de Jovellanos, donde era muy querida por los aficionados al mundo del toro, se crió, además de a caballo entre Madrid y Extremadura, pero llevaba a Asturias en el corazón, como recordaba cada vez que tenía oportunidad.

Afincada en Madrid, Pilar González del Valle había heredado en 1992 el el marquesado de la Vega de Anzo, título que hasta ese momento ostentaba su padre, el ovetense José María González del Valle Herrero, aunque uno de sus blasones fue siempre la cercanía.

