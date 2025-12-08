Oviedo despide a Armandina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana La matriarca, referente de la hostelería ovetense al frente de La Taberna y el Mesón del Labrador, ha fallecido este domingo a los 92 años

Oviedo despide este lunes con profunda tristeza a una de sus figuras más queridas y respetadas. Armandina Quintana Menéndez, madre del concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo Quintana, ha fallecido este domingo a los 92 años de edad. Su marcha, que ha cogido por sorpresa a su entorno, deja un hondo pesar no solo en su familia y amigos, sino en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocer su inconfundible carácter y bondad.

Armandina fue, ante todo, una mujer hecha a sí misma. Una «trabajadora incansable, siempre al lado de su marido», tal y como la recordaba emocionado su hijo en el Tanatorio de los Arenales. Durante décadas, volcó su esfuerzo, su sacrificio y su cariño en dos establecimientos que se convirtieron en santo y seña de la capital: La Taberna y el Mesón del Labrador. Con una dedicación absoluta y un trato siempre cálido, logró que ambos locales fueran mucho más que negocios: eran lugares de encuentro marcados por su cercanía y su buen hacer. Como bien señaló Fernando Corral, quien acudió a dar el pésame, Armandina era una «hostelera de raza», un verdadero ejemplo de entrega y pasión por el oficio.

Su legado, sin embargo, trasciende lo profesional. Siempre estuvo al lado de los suyos, acompañando a su familia con un amor incondicional y una fortaleza admirable. Deja tras de sí un recuerdo imborrable de honestidad y cariño que permanecerá en la memoria de todos los que la quisieron.

Ampliar El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, llegaba a la capilla ardiente acompañado de su esposa Marta. Mario Rojas

El pesar institucional y las palabras del Alcalde

Las muestras de cariño no cesaron de llegar al Tanatorio de los Arenales durante toda la jornada. Alrededor de las dos de la tarde, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, llegaba a la capilla ardiente acompañado de su mujer, Marta, para arropar a la familia en estos duros momentos.

Canteli, visiblemente afectado, quiso destacar la importancia de la figura de Armandina y su estrecho vínculo con la familia: «Era una gran referencia en la hostelería de Oviedo. Es una familia que quiero mucho y Alfredo es un concejal, el mejor de España», declaró el regidor. Recordando los años compartidos, el alcalde añadió: «Somos clientes de siempre. Son gente buena y luchadora. Lo siento mucho por todos porque son una familia entrañable».

El funeral por su eterno descanso se celebrará este martes, día 9, a la una de la tarde, en la iglesia de Santa María Real de la Corte, donde Oviedo dará su último adiós a una mujer irrepetible.

