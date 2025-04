Garitano, líbranos del mal

En primer lugar, bienvenido Asier Garitano. A ti nos encomendamos para echar el freno a ese tiovivo que solo va cuesta abajo desde hace ... demasiado tiempo. ¿El hombre idóneo? El tiempo lo dirá. Alegre desde luego no es este guipuche discreto. Pero conoce esta infernal categoría y destensará la cuerda con la plantilla que, según algún mentidero, había apretado en demasía Albés. ¿Metía caña? Eso dicen ahora. Lo cierto es que, pese a haber sintonizado con él desde el inicio, con su perfil, con su discurso, con su fútbol directo, la cosa fue declinando poco a poco hasta desesperarnos en la persistente imposibilidad de ganar.

¿Cuáles han sido los errores más graves de Albés, con su corta plantilla, en los cuales no debe incurrir Garitano? A juicio de este cilúrnigo, uno por línea, muy en especial el del '9'. Porque Juan Otero, delantero centro en 27 partidos, ha marcado un triste gol en jugada (otro de falta y seis de penalti), lo cual es manifiestamente ilustrativo de su inoperatividad. No es vivo en el área, donde el 'number one' de lo que tenemos es sin duda Campuzano, con la alternancia de ponerle al lado un tanque llamado Caicedo para abrirle huecos (ahora lesionado) y si no, Dubasin, permitiendo a Otero jugar en el puesto donde más ha rendido.

El error más grave, el que más nos ha condenado, ha sido ese. Errar en la estrategia del gol. El segundo fallo 'Albés' es la apuesta por Rober Pier, blando, desconocido sin un líder a su lado como tenía el año pasado (Izquierdoz o Insua), inseguro y errático. Con las absurdas bajas del verano, el mayor agujero ha quedado en la defensa, con fichajes erráticos que sitúan la duda entre asentar a Olaetxea en el puesto o confiar en la dureza espartana de Maras. El error número tres es Nacho Méndez, con demasiados galones para andar reiterándose una y otra vez en el pase atrás. ¿Quién hace los pases de gol entre líneas con los Nachos de titulares? Son buenos jugadores, tienen virtudes, pero con ellos no hay profundidad. Esa, este año, solo nos la da Gelabert y, por supuesto, el incombustible Dubasin, así como el ahora menguante Guille Rosas en alguna brava internada.

Si la dupla Rosas-Dubasin nos llevó a la gloria del ascenso directo en la primera vuelta, la falta de complemento en la otra banda durante todo el año –Gaspar ausente por lesión, Queipo a la baja y Serrano un flan– ha supuesto otro poderoso motivo del desastre.

Vendidos a precios de ganga Varane y (antes) Valentín, ambos lo juegan todo en la segunda inglesa (por cierto Pol acaba contrato y Rosas nunca acaba fuerte la temporada). Desmantelamos la plantilla que quedó quinta y ahora toca hacer remiendos, como se pueda, para librar el año y no caer, por primera vez en la historia, al abismo de la tercera.

Dura papeleta la de Garitano. Se acaba de ir Felipe Miñambres al Tenerife. ¡Qué bueno habría sido traerlo para poner orden en Mareo! Hay que hacer una limpieza total, empezando por los patrones. Pero, ¿alguna vez alguien se ha autodisuelto? Y antes que eso, no lo olvidemos, debemos afrontar el sacrosanto deber de salvarnos. ¿Cómo? A estas alturas, Garitano, haz lo que quieras. Nueve atrás y Campuzano. Volver al 4-2-3-1 clásico de Segunda. Meter seis atrás. Lo que sea. Pero líbranos del mal. Y te abrazaremos como a un mesías vascuence, con abrazo de Vergara incluido.