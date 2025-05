El tirano y el pichabrava

Cómo no me voy a creer que haya miedo a entrar en su despacho

No sé por qué Pedro Sánchez llama maltratador a Pablo Iglesias. Sí se entiende bien que Lambán hable de los momentos de ira y pérdida ... de control en conversaciones que ha tenido con Sánchez. Los mensajes escritos ya reflejan el carácter iracundo. Cómo no me voy a creer que haya miedo a entrar en su despacho. Pero no ahora, siempre. Ábalos se duele de la imagen de pichabrava que se da en los medios de él (falsa, dice), pero no sé si Sánchez anda preocupado de la imagen de tirano que dan los mensajes. Otra cosa sería un desliz, no sé, machista.

Por sus partes, Ábalos está ordenando material de «interés político». De momento, el material divulgado es de andar por casa, siendo casa, eso sí, la Moncloa. Según El Periódico, ese material estaría ordenándolo con vistas a la posible redacción de sus memorias. Dos editoriales ya se han ofrecido a publicarlas. Lo que no tengo claro es si las escribirá desde la cárcel, como Albert Speer las suyas.

