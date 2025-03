Comenta Compartir

El cliché de la superioridad morral de la izquierda supone que un escritor diga que si la gente no lee acabará votando a Vox. Anda, ¿y si lee a Giménez Caballero? Una vez escuché en casa de unos amigos cómo un famoso diseñador aconsejaba a dos niños durante la cena: «Si no coméis verdura ahora, de mayores no os podréis drogar». Mucho más inteligente. Lo de los ERE también se lee de forma diferente si eres del PSOE o de por ahí cerca. Un medio de comunicación. Un pregonero de argumentarios. Un caradura. Hombre, una decisión administrativa para agilizar las ayudas a empresas en crisis. Unos dineros públicos para ayudar a mucha gente. Por eso Bono (¡Bono!) dijo donde Alsina que pondría la mano en el fuego por que ni Chaves ni Griñán se han llevado un duro a sus casas. Aunque algunos otros tuvieran dinero p'a asar una vaca. Y dice Bono que el PP es un partido corrupto; lo del PSOE son errores. Unos errores de expresidentes del PSOE condenados (seis años de cárcel para Griñán).

Pero los ERE, nada. Lo del PP y la Gürtel, una vergüenza, venga ya. Corrupción de manual. Según Iglesias, que pidió la moción de censura con la sentencia de Gürtel, ahora sale con que lo de los ERE es problema del bipartidismo cha cha chá y otra época. España ya no tolera la corrupción. Y menos cuando él mande, claro.

Una cosa es el buen corrupto y otra cosa el mal corrupto. O mejor, el corrupto bueno y el corrupto malo. Y luego estaría la tercera España, pero una que nada tiene que ver con Chaves Nogales. La tercera España de la corrupción sería la famiglia Pujol. Entran y salen de la cárcel los hijos como Hugo Castejón de GHVIP. Padre no. Pero llegarán González, Aznar, Zapatero y Rajoy para dar lecciones cuando han engordado al dragón. Toda corrupción es lamentable, da igual quién se llene el bolsillo. Voy a hincharme a verdura.