Alfredo Canteli: «La ciudad necesita un cambio, recuperar la ilusión; está abandonada»

Casi treinta años de tentaciones políticas -«la primera vez que me preguntaron fue en 1991 para ir con AP»- terminaron hace una semana con un 'sí' a la llamada del secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras «una noche sin dormir» y superar las reticencias de su esposa. Alfredo Canteli será el candidato popular a la Alcaldía en mayo, por que «la ciudad necesita un cambio, recuperar la ilusión, Oviedo está triste y abandonada», dice en sus primeras declaraciones tras se confirmado. «Oviedo me lo ha dado todo, llegué con 18 años, aquí me casé con mi novia de toda la vida, aquí nacieron mis hijos, aunque ahora estén fuera y quiero devolvérselo», reitera.

Canteli justifica sus negativas anteriores a entrar en política por diversas razones: «Al principio estaba en el banco y no me parecía compatible; después, cuando llegué al Centro, aún estaba en Banesto durante un par de años, y el Centro estaba en una situación muy mala, que necesitó mucho esfuerzo revertir. Teníamos unos planes de inversiones a largo plazo que quería realizar. Mi ilusión era terminarlos y prácticamente ya está. Hoy quedan cosas por hacer, pero menos importantes», dice. También hay otras razones: «Eran tiempos de mayorías absolutas y, con mayoría absoluta, ¿qué podía aportar yo?», dice de los tiempos en los que Gabino de Lorenzo, día sí día también, le ofrecía entrar en sus listas como concejal. Afirma que le gusta «la gente joven» que ha entrado en el PP y que, cuando recibió la llamada, ni quería ni pidió nada: «Todo salió de Madrid».

Tanto como para que el PP de Oviedo defendiera a Mario Arias como su cabeza de lista y, después, intentase que fuese Fernando Fernández-Ladreda. Una vez tomada la decisión en Génova, eso sí, los populares cerraron filas con Canteli, de quien Caunedo dijo que es el mejor candidato para recuperar la Alcaldía.

Alfredo Canteli será presentado oficialmente hoy como candidato a la Alcaldía junto a Teresa Mallada como aspirante a la Presidencia del Principado durante un acto en el hotel de la Reconquista con el presidente del PP, Pablo Casado. «No sé nada de esto», confiesa cuando se le pregunta si se reunirá después con la junta local del PP para perfilar el equipo y el programa. Para lo primero, «es pronto», pero destaca «la excelente relación de siempre» con Agustín Iglesias Caunedo. «Quiero un partido unido y no tendremos problemas para trabajar juntos por Oviedo. Si no estamos unidos, si va a haber división, es mejor dejarlo antes», advierte el flamante candidato.

Del programa tan solo adelanta que quiere «recuperar la alegría y el atractivo de Oviedo», empezando «por los barrios, que están abandonados». Desde el club de campo del Centro Asturiano se ve muy bien Oviedo, admite, «pero hay que acercase a sus problemas. Todo está roto y estropeado. Habrá que hacer inversiones importantes, pero con calma y trabajando», promete.

La calma está por ver. Ante su designación oficial, la vicealcaldesa, Ana Taboada (Somos Oviedo), a preguntas de la prensa señaló que «lo que puedo deciros es que es muy amigo de Gabino (de Lorenzo), era muy amigo de Gabino, es lo que puedo decir de él».

Más amable, el alcalde, Wenceslao López (PSOE), celebró que, «curiosamente, por lo que se está oyendo, a los candidatos de todos los partidos para Oviedo, a todos los conozco y todos son más o menos amigos míos y algunos conocidos de profesión y por tanto a todos ellos: bienvenidos al municipalismo», una bienvenida que hizo extensible a Canteli. «A partir de ahí nos veremos y confrontaremos opiniones por algo que, se supone, todos queremos, que es lo mejor para Oviedo», concluyó.

Y más candidatos

Con los únicos nombres confirmados de Canteli y López como candidatos, Taboada no quiso entrar a valorar la posible candidatura por Ciudadanos de «Nacho (Cuesta, decano del Colegio de Abogados), porque en todo caso él mismo todavía no ha decidido y no me meto en cuestiones ajenas». Respecto a Concha Masa, que suena como cabeza de cartel de IU, la líder de Somos se «alegró» de «tener una compañera mujer». Lo que no aclaró es si ella misma repetirá al frente de la candidatura de Somos: «Ahora mismo estamos preocupados en acabar el mandato y sacar todas las cuestiones que tenemos en cartera», dijo. «¿Qué candidatura va a haber? Ya lo dije alguna otra vez. Queremos que haya una candidatura que se parezca a Oviedo. Vamos a seguir empeñados en una candidatura no partidista, municipalista, abierta y nosotros en ese sentido todavía no tenemos abierto ningún proceso», añadió. Lo habrá, «habrá unas primarias y lo que sí que os digo es que no va a venir nadie de Madrid a poner a dedo a algún candidato».