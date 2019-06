Cudillero llora a un vecino «muy alegre y simpático» Amigos y vecinos en la entrada del tanatorio de Cudillero. / D. S. F. Miércoles, 19 junio 2019, 04:00

El tanatorio pixueto se convirtió en la tarde de ayer en un ir y venir de amigos y vecinos que querían dar el pésame a la familia de David Carragal. Lo hicieron aún sin creerse lo ocurrido, «era un chico muy bueno», destacaban cada una de las personas que acudieron a este tanatorio que en ocasiones se quedó pequeño. Sus amigos de la infancia quisieron estar cerca de los familiares de David, al que recordaban como «muy buena persona», aseguró Nuria Paino, quien estudió con él en el colegio praviano de Los Cabos. «Era muy alegre y simpático», añadió esta jóven quien no daba crédito de lo ocurrido, «nunca se metía en discusiones», apuntó con las lágrimas en los ojos. Y es que todo el mundo coincidía en la bondad de este maestro, que tenía planeado viajar a Estados Unidos al campamento de Towanda, para trabajar como monitor el próximo verano. Uno de sus mejores amigos, Manuel Martínez, 'Lolo', lo describió como un joven «siempre preocupado por los demás», dijo coincidiendo en que «entre los diez momentos más felices de la pandilla siempre estaba David». Con las lágrimas en los ojos y una voz entrecortada recordó que «lo conozco desde siempre porque somos vecinos». En cuanto a las detenciones, su amigo cree que «tiene que ir por los cauces legales», para que los culpables, «paguen una buena pena». Martínez no esperaba que su mejor amigo no fuese a salir de esto, «teníamos esperanzas, ya que él era muy fuerte», dijo al tiempo que recalcó, el positivismo que siempre tenía. Tal fue el volumen de gente que acudió a despedir a Carragal que la Policía Local se vio obligada a señalizar la zona mediante conos, para evitar que los vehículos colapsasen la entrada.