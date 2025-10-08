La Guardia Civil reconoce el trabajo del fotógrafo de EL COMERCIO Damián Arienza Recibirá una placa en el acto de la Virgen del Pilar en Oviedo en agradecimiento a su labor y por «realzar el trabajo» del cuerpo

Damián Arienza, el fotógrafo del diario EL COMERCIO especializado en la cobertura de sucesos, será una de las personas ajenas a la Guardia Civil que serán reconocidas por su labor y en agradecimiento durante el próximo acto de celebración de la patrona de la Benemérita, que tendrá lugar este domingo, 12 de octubre, en el acuartelamiento de la Comandancia de Asturias del Rubín, en Oviedo.

La Oficina Periférica de Comunicación del Instituto Armado, encargada de elevar la propuesta para que fuera reconocida su labor profesional en favor de la Guardia Civil, destaca de Arienza su difusión de la imagen del cuerpo, «ya que en toda actividad profesional que realiza o interviene la misma, ya sea en actos de tipo social o en las distintas actividades operativas, trata de realzar siempre el trabajo de los componentes» de la Guardia Civil».

«Colaboración»

En ese sentido, detallan, también «se ha valorado su colaboración con la referida unidad en todas aquellas peticiones de material gráfico que se le realiza, así como el envío de forma voluntaria de imágenes de todos aquellos actos en los que interviene la Guardia Civil».

Así, el fotógrafo, que lleva una década dedicado a su labor fotoperiodística en este diario, recibirá una placa durante el acto de la celebración de la patrona, la Virgen del Pilar, junto a los otros homenajeados.