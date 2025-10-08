El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
Damián Arienza, con su cámara y junto a una de sus fotografías. E. C.

La Guardia Civil reconoce el trabajo del fotógrafo de EL COMERCIO Damián Arienza

Recibirá una placa en el acto de la Virgen del Pilar en Oviedo en agradecimiento a su labor y por «realzar el trabajo» del cuerpo

A. Arce

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:32

Damián Arienza, el fotógrafo del diario EL COMERCIO especializado en la cobertura de sucesos, será una de las personas ajenas a la Guardia Civil que serán reconocidas por su labor y en agradecimiento durante el próximo acto de celebración de la patrona de la Benemérita, que tendrá lugar este domingo, 12 de octubre, en el acuartelamiento de la Comandancia de Asturias del Rubín, en Oviedo.

La Oficina Periférica de Comunicación del Instituto Armado, encargada de elevar la propuesta para que fuera reconocida su labor profesional en favor de la Guardia Civil, destaca de Arienza su difusión de la imagen del cuerpo, «ya que en toda actividad profesional que realiza o interviene la misma, ya sea en actos de tipo social o en las distintas actividades operativas, trata de realzar siempre el trabajo de los componentes» de la Guardia Civil».

«Colaboración»

En ese sentido, detallan, también «se ha valorado su colaboración con la referida unidad en todas aquellas peticiones de material gráfico que se le realiza, así como el envío de forma voluntaria de imágenes de todos aquellos actos en los que interviene la Guardia Civil».

Así, el fotógrafo, que lleva una década dedicado a su labor fotoperiodística en este diario, recibirá una placa durante el acto de la celebración de la patrona, la Virgen del Pilar, junto a los otros homenajeados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  7. 7 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  8. 8 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  9. 9 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  10. 10 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Guardia Civil reconoce el trabajo del fotógrafo de EL COMERCIO Damián Arienza

La Guardia Civil reconoce el trabajo del fotógrafo de EL COMERCIO Damián Arienza