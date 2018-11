«Las mujeres deben ser valientes y denunciar que las maltratan» La sección juvenil de la banda junto al público que acudió al acto de Oviedo. / MARIO ROJAS La artista Marisa Valle Roso estrena la canción 'Títere o esclava' en la jornada celebrada en Oviedo contra la violencia de género ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 26 noviembre 2018, 06:08

«Y si tengo que elegir entre amar o morir, yo decido vivir». Cuando la artista langreana Marisa Valle Roso recibió la petición para participar en los actos organizados por el Ayuntamiento de Oviedo para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Hacia Las Mujeres, ella respondió con sí rotundo. Le preguntaron que si podía interpretar un par de canciones y cuando colgó el teléfono se puso a buscar composiciones para esa jornada.

Así, redescubrió la canción de Víctor Manuel 'Ella solo supo dejarse querer' y con la otra decidió innovar: «Nunca me había atrevido a escribir. Me sentía incapaz, pero le eché valor. Estuve durante días leyendo y creé una letra en la que reivindico el pequeño porcentaje de mujeres que denuncian que sus parejas le han maltratado. Se titula 'Títere o esclava'». Y en ella lo que quiere es poner en conocimiento de las autoridades y la sociedad que la persona con la que una mujer compartía su vida no era tal y como ella creía. Que la veja, le pega. Que le tiene miedo. Incluso que teme que le dé una paliza que le mate a ella y también a los hijos que hayan tendió en común.

«Las mujeres deben de ser valientes. Tienen que denunciar que sus parejas las maltratan. Siempre hay una mano amiga que te ayudará y se debe concienciar a la sociedad contra esta lacra», incidió. Y es que muchas mujeres no cuentan lo que están sufriendo por miedo. Por miedo al qué dirán sus familiares, amigos y vecinos. O por miedo a quedarse sola. Tienen que saber, como dijo Valle Roso, que siempre habrá alguien que ayude a esa persona a salir de ese calvario y que esté a su lado en los momentos difíciles: «Mi intención con esta canción es dar voz a las mujeres silenciadas», incidió esta artista langreana, mientras recibía las felicitaciones de los miembros de la Corporación y el resto de ovetenses que se emocionaron con los versos de su canción.

El acto, en el que este año se rindió homenaje a las mujeres relacionadas con el arte y la cultura, estuvo presidido por el alcalde, Wenceslao López. Confesó sentirse «orgulloso» de vivir en un país donde ellas son «valientes» y ocho meses después sigue teniendo grabada en su retina la imagen que dejaron las protestas del 8 de marzo: «Ese día fue histórico y tenemos que reclamar que todos somos iguales». Estos deseos coinciden con los de la edil de Atención a las Personas, la socialista Marisa Ponga, quien pidió igualdad y libertad durante su discurso: «La violencia no entiende de fronteras, clases o lugar de procedencia. Debemos seguir luchando contra esta lacra y en un día como hoy queremos conmemorar a las mujeres en el mundo del arte y la cultura».

Muchas de ellas fueron olvidadas, eliminadas de la historia a pesar de que sus descubrimientos marcaron un antes y un después y aún hoy en día no forman parte de los libros de texto en los que los hombres copan la mayor parte de las páginas. «Doy las gracias a las mujeres de la cultura que nos acompañan en este día y que representan a tantas otras silenciadas durante siglos. Quiero, de igual forma, rendir homenaje a todas las víctimas de la violencia machista y su memoria nos obliga a no bajar la guardia», añadió la concejala.

La Fundación Secretariado Gitano pidió poner fin a la «invisibilización» y la «discriminación». «Hay que liberarse de los sesgos patriarcales. Estamos hartas de contar víctimas y nos queremos vivas». La poetisa Vanessa Gutiérrez, por su parte, declamó dos poemas, uno de ellos titulado 'La historia de amor del siglo' y otro en asturiano que recibe el nombre de 'Nun hay meyor pallabra que la por dicir', y en ellos quiso denunciar «esta lacra social».