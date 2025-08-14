El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Orquesta Oviedo Filarmonía, durante la actuación. Mario Rojas

Oviedo Filarmonía abre temporada en el Casino de Trubia

La sinfónica ovetense conquista al público en su primer concierto de verano con piezas de Bach, Mozart y Vivaldi

S. Neira

Oviedo

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:21

Tras regresar hace unos días a los ensayos, Oviedo Filarmonía estrenó ayer su temporada de verano con un concierto en el Teatro Casino de ... Trubia. Los asistentes disfrutaron de la actuación, comandada por el concertino, Andrei Mijlin, como solista y dirigiendo desde el violín, donde la sinfónica interpretó un programa compuesto por el aria de Suite orquestal número 3, BWV1068, de Bach; el Concertino para violín y orquesta de cámara en mi mayor, BWV 1042, del mismo compositor; Divertimento en re mayor, K136, de Mozart y el Concierto en la mayor, FXI número 4 de Vivaldi.

