Oviedo Filarmonía abre temporada en el Casino de Trubia
La sinfónica ovetense conquista al público en su primer concierto de verano con piezas de Bach, Mozart y Vivaldi
S. Neira
Oviedo
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:21
Tras regresar hace unos días a los ensayos, Oviedo Filarmonía estrenó ayer su temporada de verano con un concierto en el Teatro Casino de ... Trubia. Los asistentes disfrutaron de la actuación, comandada por el concertino, Andrei Mijlin, como solista y dirigiendo desde el violín, donde la sinfónica interpretó un programa compuesto por el aria de Suite orquestal número 3, BWV1068, de Bach; el Concertino para violín y orquesta de cámara en mi mayor, BWV 1042, del mismo compositor; Divertimento en re mayor, K136, de Mozart y el Concierto en la mayor, FXI número 4 de Vivaldi.
Oviedo Filarmonía ofrecerá su próxima actuación en Oviedo los días 27 y 29 de agosto en el Edificio Histórico, después de actuar en 74 Festival Internacional de Santander el día 22.
