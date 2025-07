La Manjoya, en Oviedo, estalla ante el cierre del polideportivo

La paciencia de los vecinos de La Manjoya, en Oviedo, ha llegado a su límite. El Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo el cierre ... del polideportivo del barrio esta semana y los residentes salieron ayer a la calle para denunciar el «abandono» y manifestar su «frustración». Con más de mil firmas recogidas, exigen soluciones ante la pérdida de la única instalación deportiva de la zona. «Esto no es de ahora, pero nos enteramos hace apenas diez días por el propietario del bar, no por el Ayuntamiento. El cierre es el jueves», lamentó una de los vecinos, enfadado por la falta de comunicación oficial. «Somos unas 1.500 personas en los alrededores y nos quedamos sin ninguna instalación deportiva. ¿A dónde vamos ahora?».

El trasfondo del cierre es una maraña administrativa. La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, explicó que «la ausencia de contrato de explotación y de mantenimiento de las instalaciones ha derivado en una situación de ilegalidad reconocida por el PP de Oviedo, cuya consecuencia más grave es la ausencia de garantías de seguridad en el recinto para vecinos y usuarios», subrayó.

Ante esto, la respuesta del barrio ha sido unánime y contundente: «Eso nos da igual. Haber buscado otra solución antes de llegar a esto. Todo queda en palabras, pero no hay nada. Soluciones, ninguna hasta el momento».

En ese sentido, continuó Sonsoles Peralta, la clausura «ha sido la puntilla para los vecinos de La Manjoya, que llevan años relegados a un segundo plano mientras que pagan los mismos impuestos que el resto de los ovetenses». También recordó que estos siguen a la espera de la puesta en marcha del consultorio médico, todavía a falta de la cesión formal al Principado, continuó, «y falta de voluntad tanto del Principado como de esta Administración local».

En suma, sentenció la edil, «el PP de Canteli no solo esquiva la legalidad, sino que es incapaz de cumplir con los servicios básicos de limpieza, mantenimiento y gestión de propiedades municipales. La Manjoya no puede seguir siendo otro de los barrios olvidados de Oviedo. Lo que hoy se cierra, debe mañana recuperarse con inversiones, con gestión y con respeto a unos vecinos que llevan años esperando. Canteli debe cumplir, no puede seguir gobernando más a base de titulares, excusas y promesas incumplidas».