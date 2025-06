«En cada rincón de Oviedo hay mucha cultura musical»

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 3 de junio 2025, 22:06 Comenta Compartir

Alexandra Akulina escribe una melodía de dedicación y herencia con el arte. Su andadura, ese primer compás que marcaría su destino, comenzó a la temprana edad de 13 años y medio alentada por su padre, un prestigioso acordeonista ruso que la instó a seguir los pasos de la música al piano. «No me imagino tocando otro instrumento», dice con todavía un fuerte acento ruso. Tras cursar estudios en León bajo la tutela de Margarita Morais Valle en la Escuela Eutherpe, ahora sigue su formación en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo, «una ciudad en la que hay mucha cultura musical por todos los rincones».

Su dedicación al «exigente, a veces implacable, mundo de la interpretación musical donde hay que trabajar mucho», según afirma, la ha llevado a ser galardonada en diversos concursos internacionales de piano. Debido a una enfermedad, tuvo que tomar un descanso, pero pudo volver a los escenarios. En abril de 2025, participó en la Competición Internacional Escandinava y fue laureada en dos categorías. También fue la única en recibir el título y diploma de Mejor Intérprete de Música Barroca del año 2025, entre otras distinciones.

Los escenarios que para muchos son un abismo de nervios, para la pianista se transforman en «valiosas oportunidades de crecimiento» de las que, dice, «no hay que tenerles miedo». A sus 26 años aconseja a los más jóvenes a «presentarse a concursos, porque cada uno es una lección».

Su evolución artística ha estado «indeleblemente marcada por la enseñanza de grandes maestros, pese a que no tengo influencia de ninguno. Me enseñaron a tocar lo que escucho y escucho lo que toco». Sin embargo, admite que Natalia Mazoun e Ilya Goldfarb, de la Escuela Tchaikovsky de Gijón, han sido grandes referentes. Su formación se ha encumbrado con «clases magistrales impartidas por auténticas leyendas del piano como Nairi Grigorian, Andrey Yaroshinsky y la eminente Oksana Yablonskaya, quien fuera discípula directa del legendario Aleksandr Goldenweiser. Eso me ha enriquecido, pero también mi actual profesora Paula Raposo –del Conservatorio de Oviedo– me ha ayudado mucho».

Su curiosidad no se ha limitado al piano. «Si no tocara el piano no sé qué tocaría, pero tengo una sólida formación en órganos históricos y modernos», explorando estos instrumentos bajo la tutela de docentes como Luis Dalda Gerona y Miguel Ángel Viñuela Solla.

En la capital del Principado, en las aulas y pasillos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo, Akulina se encuentra en la «recta final, cursando el cuarto y último año de estudios superiores». Destaca «el alto nivel del profesorado», «un estímulo para la superación personal porque esta carrera es muy dura, pese a que ahora hay muchas salidas para un músico. Yo elijo el camino más lento, el de trabajar, estudiar y acabar la carrera. No compongo todavía porque creo que es pronto y debo aprender mucho aún».

Aunque su corazón se inclina hacia la música clásica, no descarta en un futuro nada «porque todavía no sé qué va a pasar. Me centro en estudiar y ver que tengo mucho que dar de mí a los demás. Los concursos me han hecho aprender que todavía hay algo en mí que puedo mostrar al mundo», admite.

Su gran sueño: tocar en una gran orquesta «más que en solitario. Lo importante no es dónde sino con quién». A lo que agrega una función importante: «Dar clase en alguna escuela de alto rendimiento sería un sueño».