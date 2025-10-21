El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edificio andamiado en el número 18 de la calle San Antonio. Alex Piña

Sale a subasta el edificio de El Antiguo que el Ayuntamiento quería para la Concejalía de Turismo

«Si ahora hay interés por parte de inversores privados o particulares por comprar y rehabilitar el edificio, bienvenida sea la inversión», indican fuentes municipales

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 19:41

Comenta

El ruinoso y andamiado edificio del número 18 de la calle San Antonio, en la esquina con Mon, Santa Ana y Canóniga en El ... Antiguo, donde el Ayuntamiento proyectaba reubicar la Concejalía de Turismo, sale a subasta pública por algo más de 100.000 euros. Aunque no completo, sino el 86,43% de su propiedad. Cuatro plantas –tres superiores y una buhardilla, más otra de uso comercial– que necesitan una rehabilitación completa y que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo ha autorizado a la administración concursal sacar a la venta dentro del concurso de la empresa Dursa Inversiones S. L.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  7. 7 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  8. 8 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sale a subasta el edificio de El Antiguo que el Ayuntamiento quería para la Concejalía de Turismo

Sale a subasta el edificio de El Antiguo que el Ayuntamiento quería para la Concejalía de Turismo