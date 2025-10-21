Sale a subasta el edificio de El Antiguo que el Ayuntamiento quería para la Concejalía de Turismo

El ruinoso y andamiado edificio del número 18 de la calle San Antonio, en la esquina con Mon, Santa Ana y Canóniga en El ... Antiguo, donde el Ayuntamiento proyectaba reubicar la Concejalía de Turismo, sale a subasta pública por algo más de 100.000 euros. Aunque no completo, sino el 86,43% de su propiedad. Cuatro plantas –tres superiores y una buhardilla, más otra de uso comercial– que necesitan una rehabilitación completa y que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo ha autorizado a la administración concursal sacar a la venta dentro del concurso de la empresa Dursa Inversiones S. L.

«Si hay inversores privados o particulares, como parece que lo hay, por comprar y rehabilitar el edificio y sacarlo de su abandono, bienvenida sea esta inversión», indicaron este martes fuentes de la Concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, que dirige Nacho Cuesta. Un cambio de planes que no disgusta al equipo de gobierno, que reconoció que en su día manifestó su interés por hacerse con la propiedad mediante la fórmula de dación en pago. Los andamios tapan su fachada desde 2021, cuando se desprendió parte del alero. No es un edificio cualquiera, está catalogado con protección integral por su ubicación y por conservar forjados originales de mediados del siglo XIX.

El Ayuntamiento tenía el ojo puesto en hacerse con la propiedad del inmueble mediante esta fórmula para trasladar las oficinas de Turismo, ahora en el Auditorio Príncipe Felipe. Hasta incorporó la actuación dentro de las medidas del plan de regeneración urbanística y social de El Antiguo. Llegó a incluir el proyecto en un primer momento en el Plan de Sostenibilidad Turística, con lo que preveía destinar parte de los 2,13 millones recibidos en su adecuación.

No obstante, «ya se decidió hace año y medio sacar esta actuación» del citado plan «ante la imposibilidad de cumplir los plazos de estos fondos», según informaron las mismas fuentes municipales. En su lugar se apostó por otros dos planes: el jardín botánico en el bosque del Fulminato y la senda ciclable del Nora, «actuaciones ya avanzadas». La primera está en proceso de licitación por 850.000 euros y la segunda, adjudicada a la empresa Arposa 60 por 293.981 euros más IVA. Otro de los destinos barajados para el edificio era ubicar allí la Oficina Municipal de Vivienda, abierta hace poco más de cuatro meses en la calle Cimadevilla.

«Rehabitación completa»

El número 18 de la calle San Antonio cuenta con una superficie de 193 metros cuadrados, según explica el portal especializado Escrapalia. Cada una de las tres plantas superiores dispone de 43 metros cuadrados, más 21 en la buhardilla y la parte restante es de la superficie comercial. La ruina obliga a «una rehabilitación completa», con la posibilidad de desarrollar un proyecto mixto, comercial y residencial. «El 86,43% de titularidad posibilita liderar futuras decisiones sobre el inmueble. Ideal para promotores de rehabilitación urbana, inversores en activos con valor de reconstrucción, arquitectos y rehabilitadores especializados y fondos con enfoque en regeneración de centros históricos».

Los interesados –pueden ser personas, empresas o inversores– en la subasta pública pueden presentar su ofertas hasta el 16 de noviembre. Para pujar es necesario registrarse y realizar un depósito de garantía de 26.000 euros. Será requerida para la habilitación en la subasta y en el caso de ser el adjudicatario, servirán para realizar el ajuste con el pago de los honorarios de comercialización.

La zona se beneficiará en un futuro de varios cambios. El Principado ya ha comenzado las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes y el Arzobispado proyecta el centro cultural en el martillo de Santa Ana.