La sueca Neneh Cherry conquista con sus viejos éxitos

La artista sueca Neneh Cherry fue la encargada de inaugurar los conciertos mateínos en el escenario de la Catedral bajo la atenta mirada de mil personas.

Mojito y bocadillo en mano se acercaron Dulce e Íñigo, de los primeros en llegar. «La escuchábamos en los 90», explicaron. También siguieron a Neneh Cherry los catalanes Cristina Pelicano y Álex Gómez, de vacaciones en la ciudad: «Estaremos todas las fiestas así que vendremos a más conciertos», adelantaron.

La cantante salió al escenario puntual, cuando tan solo pasaban unos minutos de la hora prevista, las nueve y media. Con un jersey negro y pantalón blanco saludó con un «hola» a los que iban llegando a la plaza. Reconoció que su español estaba un «poco roto» y tras los aplausos se metió de lleno en el concierto con 'Fallen leaves', y a continuación optó por uno de sus mayores éxitos: 'Woman'. En este momento, la plaza ya la seguía, coreando, grabándola con el móvil.

La conocida como 'Black Madona' cantó en Oviedo varios de los temas que pertenecen a su próximo disco 'Broken Politics', que saldrá a la venta el próximo 19 de octubre.

Así, con un ritmo mucho mas bailable, la hijastra de Don Cherry sorprendió a los ovetenses con su nuevo single 'Shot gun shack'.

Y hubo regalo: estrenó en la plaza de la Catedral con sus cuatro músicos, 'Faster than the truth', 'Natural skin deep', 'Syncronised devotion', 'Kong', 'Deep vein thrombosis', 'Black monday' y 'Soldier'.

Neneh Cherry también tuvo tiempo para interpretar más clásicos como 'Under my skin' o 'Manchild', que toda la plaza coreó. El concierto lo cerró con '7 seconds' y con 'Buffalo Stance' entre aplausos a las 23 horas.

José James, durante su directo en Oviedo; abajo, una imagen del público que asistió a la plaza de la Catedral. / ÁLEX PIÑA

El segundo en tocar fue el estadounidense José James que salió al escenario, también puntual, a las once y media de la noche. 'Ain't no sunshine' fue su primer tema. Con una combinación de jazz y soul, José James cerró la primera noche mateína con canciones pertenecientes a su último disco 'Love in a time of madness' y otros éxitos de su carrera.