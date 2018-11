El TSJA estudiará el recurso del asesino de Karla Pérez el día 27 La joven Karla Pérez. / E. C. El exnovio de la joven ovetense estrangula en una playa de Melilla fue condenado por la Audiencia Provincial a 26 años de prisión CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 16 noviembre 2018, 03:31

La defensa del asesino de Karla Pérez, la joven ovetense de 22 años que murió estrangulada por su expareja en presencia de su hijo en una playa de Melilla el 8 de julio de 2016, ya ha remitido el recurso de apelación contra la sentencia que dictó la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Esta condenó a Abdelwahid Aghbalou a veintiséis años y tres meses de prisión en base al veredicto del jurado, que le declaró culpable tras comprobar y escuchar las pruebas y testimonios recogidos durante el juicio.

Su abogado, Lorenzo Álvarez, defenderá el próximo 27 de noviembre ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el recurso de apelación. El pasado junio, durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial, ya había solicitado que se rebajara la pena de su defendido argumentando que el crimen fue un homicidio por imprudencia grave y no un asesinato. La defensa insiste en que la joven aún estaba viva cuando el hoy condenado la abandonó en la playa melillense. Por su parte, el fallo recoge que el condenado agarró a Karla «por el cuello fuertemente» y no la soltó «hasta que se aseguró de que la chica no respiraba».