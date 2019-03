Los vecinos del centro casi duplican, con 34.123 euros al año, los ingresos de los de Ventanielles La calle Uría marca la frontera, al oeste, hacia Asturias,los ingresos anuales son 5.000 euros superiores a los la zone este del centro. / M. R. El ensanche de la ciudad es la zona con mayor renta declarada, mientras que entre La Tenderina y Colloto los vecinos no llegan a los 20.000 euros ROSALÍA AGUDÍN Domingo, 3 marzo 2019, 04:17

14.212 euros. Esta es la diferencia de renta media disponible entre las familias ovetenses en función del barrio que residan. La zona más rica es la que rodea al hotel de la Reconquista con unos recursos económicos de 34.123 euros y casi duplica a la más empobrecida que es el distrito entre La Tenderina, Ventanielles y Colloto con 19.911 euros, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes a las declaraciones de 2016.

En esta lista, elaborada a través de los códigos postales, se recogen las cifras de doce zonas de la ciudad y, tras el ensanche de la ciudad, se encuentra en el ránking de ingresos el que forman El Cristo, Montecerrao y Olivares. La renta media disponible de sus habitantes asciende a los 32.158 euros, seguido del resto de calles de la parte más comercial de Oviedo. En los aledaños a Uría los recursos son de 29.954 euros, mientras que en los alrededores al Teatro Campoamor alcanzan los 26.555 euros.

Los vecinos de estos barrios coinciden en que los ovetenses han perdido poder adquisitivo durante los últimos años. A la parte más alta de la ciudad le ha afectado el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada hace casi un lustro, mientras que en el centro el problema es que la población es «envejecida».

Carlos Gutiérrez regenta la joyería La Galería en Independencia y afirma que los «ricos también lloran». Ha habido clientes que le han pedido descuentos para piezas de «veinte euros» y añade que con las pensiones la gente mira más la cartera: «Hay ovetenses que cobran menos estando jubilados que en activo y eso se nota». A pocos metros, se encuentra la cafetería Santa Fé, situada en la calle Ventura Rodríguez. Su dueño, Daniel Menéndez, apunta que la mayor parte de los consumidores son trabajadores: «Aquí paran muy pocas personas del barrio y lo que más tenemos son administrativos».

Jesús Álvarez, por su parte, es vecino de El Cristo y señala que el barrio era hasta hace un lustro más rico. Por sus calles transitaban tanto los familiares de los pacientes como el personal del centro sanitario y muchos de ellos consumían en los pequeños comercios de alrededor. Ahora, la situación es bien distinta. Más de ciento cincuenta locales se han visto obligados a cerrar sus puertas, según los cálculos de la asociación vecinal presidida por Ramón del Fresno. «El barrio es un solar y el precio del metro cuadrado de las viviendas es uno de los más bajos de Oviedo», contabiliza Álvarez para a renglón seguido especificar que la situación en Montecerrao es «distinta». «Allí hay mucha más riqueza. Basta solo con mirar las casas». Su amigo y también vecino, Maximino Fernández, reseña que desde el traslado del hospital hay, incluso, menos estudiantes. «Antes veías avalanchas de jóvenes pero ahora hay menos por el el traslado de algunos cursos al nuevo HUCA».

En el otro extremo

Esta lista la cierran La Corredoria junto a La Tenderina, Ventanielles y Colloto. El barrio más populoso de Oviedo, con cerca de 20.000 habitantes, según los datós del último padrón, es la segunda zona más empobrecida de la ciudad. La renta media disponible asciende a los 20.124 euros y sus habitantes achacan esta situación a los altos niveles de desempleo. Sin ir más lejos Marisa Acosta tiene «dos hijos en paro» y ellos no son los únicos, que por desgracia, se encuentran en esta situación: «En la zona hay personas que no tienen recursos y muchos jóvenes no tienen un sueldo».

En este sentido, Javier Velasco asevera que en los aledaños a la plaza de Cuatro Caños se ve que «hay más pobreza» que en otras zonas del barrio y dice que otro de los problemas del barrio es que hay «muchos jóvenes». «Cuando te independizas no tienes muchos recursos y hay que hacer frente a la hipoteca y las facturas».

La Tenderina, Ventanielles y Colloto han sido históricamente barrios obreros y la Agencia Tributaria establece que esta zona es la más empobrecida de la ciudad. Tiene una renta media disponible de 19.911 euros y es la más baja de todo Oviedo.

Cuenta de ello es que Alegría García, vecina de la avenida de Torrelavega, dice que existe «mucha desigualdad en el barrio». «Cuando vas por la calle notas la diferencia entre unos y otros», explica mientras que Teresa Fernández achaca esta situación a que en la zona vive «mucha gente mayor». «Ellos tienen muy pocos recursos económicos y sus hijos en cuanto pueden se van», justifica para también destacar que esta situación fue la que pasó en su casa. Dos de sus tres hijos viven en las zonas más ricas de la ciudad mientras que el tercero se ha ido a Llanera: «Una está en El Cristo y la otra en Los Dominicos».

En la parte media de la tabla se encuentra Pumarín. Su renta media disponible es de 24.610 euros y para Dorita González, residente desde hace un año en la zona, esta situación es debida a que «no» existen grandes diferencias de clases. «Aquí estamos todos igualados y en mi portal hay mucha gente trabajadora», dice. José Suárez agrega que en los alrededores a las facultades del Milán residen personas mayores «que ya se han labrado su vida» y muchos de ellos ya «no» tienen que hacer frente al «pago de la hipoteca».

El resto de barrios analizados por la Agencia Tributaria son La Florida Vallobín y Ciudad Naranco con una renta media disponible de 22.517 euros, seguido de San Lázaro y Villafría(22.830 euros), Santo Domingo (23.396 euros), La Argañosa (23.969 euros) y Buenavista (26.030) euros).

En el listado también aparecen los datos de Las Regueras y Gijón. En el primero de estos concejos la cifra asciende hasta los 21.656 euros, mientras que el barrio más rico de la ciudad costera es Somió. Sus recursos ascienden a los 29.415 euros y en la parte opuesta se encuentra Pumarín con 18.462. Si se comparan estos datos con los de Oviedo, la brecha entre el barrio más rico y el más pobre es mucho mayor en la capital.