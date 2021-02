Cromoterapia: Así influye en la decoración de tu hogar Puede que alguna vez hayas oído hablar de la cromoterapia o terapia del color ¿Quieres saber cómo puedes aplicarla a tu hogar? Te lo contamos @yaroslav.priadka ALBA LLANO OLAY Domingo, 21 febrero 2021, 16:30

Si te encanta la decoración y además te encuentras en pleno proceso de dar un look más actual a tu hogar, entonces sabrás que la tarea de elegir los colores que predominen en las diferentes estancias no es siempre una tarea sencilla y menos aún cuando se trata de combinar varios colores o tonalidades. Una buena elección en esa combinación de colores y materiales, conseguirá que los espacios den una sensación de orden, comodidad, limpieza o incluso mejoren tu estado de ánimo o de concentración. Esto es precisamente lo que defiende la cromoterapia o terapia de color.

Si no has oído hablar de ella, te adelantamos que esta es una práctica que relaciona como influyen determinados colores en nuestro estado de ánimo y sensaciones y uno de los lugares en los que más se suele poner en práctica es en la decoración de interiores. Y es que esta técnica considera cada color como un instrumento terapéutico, algo que perfectamente podemos aplicar a nuestro propio hogar.

Los colores que elijas para las paredes o incluso el color de los objetos decorativos por los que te decantes, podrán ayudar a que tu hogar se convierta en el espacio más acogedor y positivo. A continuación te hablamos de los siete colores más usados, de las sensaciones que se asocian a cada uno y de los mejores espacios de la casa para ubicarlos ¡Toma nota!

Verde

Si lo que buscas es un color que te transmita relajación, bienestar y armonía, sin duda el verde es el color perfecto para ti. El verde consigue transmitir equilibrio, frescura e incluso sensación de limpieza a cualquier espacio de la casa. Te recomendamos las tonalidades verdes en habitaciones o incluso también para algún rincón de la casa que utilices para leer o simplemente para desconectar.

Amarillo

Si lo que buscas por el contrario es estimular a tu cerebro y mejorar tu concentración, el amarillo será tu color aliado sobre todo en esos espacios que vayas a dedicar al estudio o para el salón. Otro dato interesante es que este color también ayuda a combatir la depresión, la tristeza y aporta un extra de luminosidad en el hogar. Pero si vas a utilizarlo, te recomendamos que no lo uses en exceso y que lo combines por ejemplo con el color blanco para que no llegue a irritarte.

Azul

Otro de los colores que se encuentran en la lista de los tonos relajantes es el azul. Este en concreto ayuda a reducir el estrés e incluso a descansar mejor sobre todo si te decantas por tonalidades claras. Es por todo esto por lo que se trata de un color perfecto para incluir también en dormitorios y salones. Es uno de los favoritos también para decorar las habitaciones infantiles, aunque te recomendamos combinarlo con blancos, madera o incluso con toques delicados de amarillo a través de la decoración para no cargar la habitación en exceso de azul.

Rojo

El rojo es el color que se asocia a la pasión, la fuerza y a la prosperidad, aunque utilizado en exceso o en espacios equivocados puede llegar a producir cierta ansiedad y además da la sensación de que los objetos se encuentran más cerca visualmente. Por eso es importante acompañarlo de otros colores y no incluirlo en dormitorios o espacios de trabajo. Combinado en su justa medida con colores más neutros puede ser una buena opción para incluir en el salón.

Naranja

El naranja es un color vibrante que influye en la vitalidad física y el intelecto, además de ayudar a reducir el cansancio y a aumentar nuestro optimismo. Precisamente por todo esto, es por lo que este color es perfecto para cualquier estancia en la que necesites creatividad. El comedor, la cocina, el salón o la zona de juegos de los pequeños son algunos de los mejores espacios para incluirlo y no dudes en combinarlos con sus fieles aliados que son el blanco, el beige, el gris o incluso el negro.

El violeta

Aunque combinar este color sea complicado, bien usado y sin caer en el exceso puede ser perfecto para favorecer la concentración y para dar una sensación de espacio agradable. Es por estas dos cosas por lo que es uno de los colores favoritos para las salas de meditación. Combinado con grises, con blanco o con delicados toques de negro puede ayudarnos a conseguir los espacios más elegantes de la casa. No dudes en incluirlo en dormitorios.

El blanco

Si buscas un color que aporte luz y que te transmita calma y paz con un toque minimalista, el blanco es tu color. Esta elección siempre dará una sensación de limpieza, orden y amplitud a cualquier espacio en el que lo apliques. Es ideal para cocinas, baños, salones, habitaciones, despachos... No hay rincón de la casa que se le escape.