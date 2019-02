¿Qué hacer este martes en Asturias?

Gijón, la ciudad industrial

Hasta el 28 de abril, en el Museo Nicanor Piñole

Alejandro Alvargonzález Alvargonzález (1850-1918) reunió, a lo largo de toda una vida, un importante archivo marcado por su erudito interés en el estudio de la historia local y en la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos. Muchas imágenes inmortalizadas por algunos de los más destacados fotógrafos del Gijón del momento, como Julio Peinado, Arturo Truan o Enrique Marquerie, y guardadas por Alvargonzález pueden verse ahora en el Museo Nicarnor Piñole. La exposición se titula 'El Gijón: La ciudad industrial y burguesa (1880-1920). Álbum Gráfico del Archivo Alejandro Alvargonzález'. La entrada es gratuita.

Cine de Billy Wilder en Mieres

Esta tarde, a las 19 horas, en el Atenéu de Turón

Se proyecta 'Aquí, un amigo' (Estados Unidos, 1981), dentro del ciclo cómico. Trabucco está a punto de retirarse a una paradisíaca isla, pero antes debe hacer un último trabajo: eliminar a los tres testigos claves en el juicio de un caso federal. ¿Lo conseguirá? No lo tendrá fácil. En el hotel en el que se instala conoce a Victor Clooney, cuya mujer le acaba de abandonar. Duración: 96 minutos. Gratis.

Gijón se vuelca con Fetén

Durante toda la semana, en diferentes espacios de la ciudad

El programa de Feten no para. En la jornada de hoy destaca: 'La luna en el jardín', de Teatro Silfo, a las 17 y 18.30 horas en la sala 1 del Antiguo Instituto (dos euros); y 'Two (Dos)', de Teatro Plus, a las 17.45 en la sala de ensayos del Teatro Jovellanos (dos euros). Además, también en el Antiguo Instituto, se puede ver la muestra 'De la caverna al cine, un viaje por el mundo de los títeres'. Entrada gratuita.

Gastronomía

Campeonato de tortillas de Gijón 2019

Continúa el campeonato de tortillas de Gijón 2019, certamen organizado por EL COMERCIO con el patrocinio de Viña Bujanda, Coca Cola y Mahou, y la colaboración de Otea y Asturiana de Huevos. Tiene hasta el próximo domingo día 24 para catar todas las recetas tradicionales y 'tortillas con'. Encontrará el listado de 36 establecimientos participantes en la web ELCOMERCIO.es

Familiar

Cuentacuentos para bebés en las bibliotecas de Oviedo

Esta tarde, a las 18 horas, en la Biblioteca de Pumarín, Beatriz San Juan dirige una sesión de cuentacuentos para bebés titulada 'Salir del nido'. Gratis.

Narración oral de cuentos en Mieres

Esta tarde, a las 17.30 horas, en la Biblioteca del Atenéu de Turón, la mascota Leo presenta el cuento 'La montaña de libros más alta del mundo' (Editorial Algar), de Rocío Bonilla. Es un álbum ilustrado que transmite la magia que nos llega a través de los libros y cómo el amor por la lectura nos lleva allá donde queramos con solo usar la imaginación. Gratuito.

Cine

'Dogman', en Piloña

Esta tarde, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Infiesto, dentro del programa propuesto por la Cinemateca Ambulante, se proyecta 'Dogman' (Italia y Francia, 2018). Marcello es el dueño de una peluquería para perros del extrarradio y se siente feliz. Su colega Simoncino le exige todo lo posible, pero todo tiene un límite. Duración: 102 minutos. Versión original en italiano con subtítulos en castellano

Aventuras arriesgadas, en Mieres

Esta tarde, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se proyecta la valorada película 'Meru: Odisea en el Himalaya' (Estados Unidos, 2015). Tres escaladores de élite luchan por encontrar su camino a través de la obsesión y la pérdida en su intento de escalar el Monte Meru. Duración: 87 minutos. Gratis.

Charlas

Jornadas de montaña, en Mieres

Esta tarde, a las 20 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, siguen las jornadas dedicadas a la montaña. Tania Plaza hablará acerca de 'Viviendo entre dosmiles'. La entrada es gratuita.

¿Cómo podemos ser asturianos? La respuesta, en Gijón

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el local social del Atenéu Obreru (en la segunda planta de la Antigua Escuela de Comercio de la calle Francisco Tomás y Valiente, 1), Ástura organiza una conferencia titulada '¿Cómo podemos ser asturianos?'. La pronuncia Inaciu Iglesias. Entrada libre.

Música

OMA + G.W Sok, en Oviedo

Hoy, a las 21 horas, en La Lata de Zinc (calle de Julián Cañedo), concierto a cargo de OMA + G. W Sok. Las entradas cuestan seis euros.

Otros

Presentación literaria en Mieres

Esta tarde, a las 19.30 horas, en la Llocura Librería-Café, en Mieres, se presenta el libro 'Apuntes de pragmática populista', de Xandru Fernández. Le acompañan Silvia Cosío y Juan Ponte. Entrada libre.

Maqueta modular ferroviaria

Los miércoles, de 17 a 18.30 horas, y los sábados, de 12 a 14, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria del Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 euros.

Exposiciones

Tesoros singulares de Gijón

En las Termas Romanas de Campo Valdés (Gijón) se expone, hasta el 19 de mayo, un fragmento de vidrio de botella procedente del yacimiento arqueológico de la villa romana de Veranes.

'Egipto. Vida en el Nilo', en Gijón

El Espaciu Astragal acoge 'Egipto. Vida en el Nilo', del joven fotógrafo gijonés Guillermo Suárez Llana. Comparte su visión personal del país. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14. Estará abierta hasta el sábado. Entrada gratuita

Del Grupo Covadonga

El CMI de La Arena acoge hasta el viernes una exposición del Real Grupo de Cultura Covadonga. Se trata de una muestra colectiva de pintura. Entrada gratuita.

'Caminos de hierro', en Oviedo

La exposición fotográfica 'Caminos de hierro' está abierta en la entreplanta de la estación de Adif de Oviedo hasta el 18 de marzo. Se muestran las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas en la vigésimo novena edición del concurso fotográfico organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Adif. En la muestra se reflejan las 149 miradas del amplio mundo del ferrocarril que han plasmado 134 fotógrafos de 18 países. Han participado 32 profesionales de Asturias.

Monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli, en Avilés

'Geopolíticas del cuerpo. El territorio como piel' es el título de la muestra monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli que hasta el 9 de marzo puede verse en la Factoría Cultural de Avilés. Aglutina una selección de sus últimas intervenciones efímeras realizadas en Costa Rica, Bolivia y España. El autor es Premio de Arte Joven del Principado de Asturias en 2017.

El Palacio de Valdecarzana acoge 'Formas con textura'

Hasta el próximo 28 de febrero, en el Palacio de Valdecarzana, se puede visitar la muestra de cerámicas de Carlos Cabo titulada 'Formas con textura'. Una veintena de piezas de arcilla y gres en las que la materia y sus formas son el hilo conductor de la obra. Gratis.

La cúpula del Centro Niemeyer está llena de palabras

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' se puede visitar en la cúpula del Niemeyer hasta el 5 de mayo. Las obras del catalán y el belga resultan al espectador metafóricas. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Entrada: 4 / 3 euros.

Pilar Labrador expone en Mieres

Hasta el 1 de marzo, en la sala de exposiciones del Atenéu de Turón, se puede ver la muestra pictórica firmada por Pilar Labrador. Entrada gratuita.