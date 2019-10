«Estoy en un momento de evolución y crecimiento musical y profesional» Nerea Rodríguez, en el papel de María Casado, en el musical. :: E. C. Nerea Rodríguez llega mañana al Palacio Valdés como protagonista del musical 'La llamada', que fue el germen de la película homónima de los Javis M. F. ANTUÑA Viernes, 18 octubre 2019, 12:11

Tiene veinte años, mucho trabajo y ganas de tocar todos los palos del universo artístico: de cantar, de actuar, de musicales, de teatro de texto, de cine y televisión. Nerea Rodríguez, una de las participantes en la edición de 2017-18 de 'Operación Triunfo', llega mañana a Avilés con 'La llamada', el musical creado y dirigido por los Javis que acabó convirtiéndose en película.

-¿Qué tiene este santo para que tanto lo bendigan?

-Lo tiene todo. 'La llamada' es un fenómeno porque cuenta una historia real con la que cualquiera se puede sentir identificado. Son cinco chicas y Dios que tienen una historia muy intensa y con ellas te ríes, aplaudes, cantas, bailas, te emocionas, lloras y reflexionas.

-¿Cómo fue para usted llegar a una obra ya en marcha?

-Tiene su parte de responsabilidad, porque es un proyecto muy importante y querido. Lo afronté con ilusión, me siento muy afortunada de que quisieran contar conmigo, y que los Javis pensaran que podía aportar algo a un espectáclo tan hecho.

-¿Qué ha aportado?

-Mi esencia. Lo intepreto desde un punto bastante mío, de verdad.

-¿Es difícil el papel?

-María Casado es un personaje muy cansado, se pasa toda la función triste, enfadada, es muy sufrida y acabas exhausta. Es la protagonista, el eje conductor, yo la amo, pero no es un personaje muy agradecido.

-¿Pero no solo sufrirá?

-Al final, vive una historia preciosa, sale vencedora, es muy valiente y consigue su sueño, que es llegar a Dios. También musicalmente es una maravilla.

-Está en este musical, en doblaje, trabajando en su disco. ¿Cómo puede con todo?

-Durmiendo poco. Y porque todo lo que hago me gusta mucho, espero seguir trabajando muchos años y que me vaya igual de bien.

-Estuvo también en el musical 'Aladdin'.

-Fue una experiencia muy bonita con la que estuvimos cuatro semanas en Barcelona.

-¿Lo suyo es el musical?

-Cuando era más pequeña creía que me iba a dedicar a esto, me parecía más viable ser actriz de musicales.

-¿Y ahora cómo se ve?

-Me veo cantante y haciendo mis propios conciertos, como actriz trabajando en teatro de texto y en cine y televisión, y me veo como actriz de doblaje, he hecho tres trabajos y también me gusta.

-¿Qué tiene de especial el musical?

-Que es interpretar y cantar, es mágico y tiene la inmediatez del momento.

-¿El disco para cuándo?

-No depende solo de mí. Seguimos trabajando en ello, este verano me he tenido que tomar un descanso de componer porque 'La llamada' me exigía tiempo, pero ahora ya estoy con las pilas cargadas, componiendo canciones muy bonitas. Puede que vaya a sorprender, estoy evolucionando bastante como artista y compositora, con letras más personales e íntimas.

-¿Qué álbum quiere hacer?

-Para mí lo más importante es que suene a verdad, que sea honesto, que cuente cosas reales, es la parte más importante, pero va a ser un álbum triste porque yo siempre canto cosas tristes, es lo que me gusta. No digo que no haga algún tema más movido, pero ahora mismo estoy componiendo sobre lo que me pasa. Lo importante es ser sincera conmigo misma.

-¿Pesa mucho 'Operación Triunfo'?

-Siempre me van a recordar como Nerea de 'Operacion Triunfo', pero estoy orgullosa de haber ido, gracias a ese programa estoy trabajando muchísimo. Sin él no sé dónde estaría ahora mismo.

-¿Y dónde está ahora mismo?

-Creo que estoy en un momento de crecimiento y evolución a nivel musical y personal y de encontrar a la artista que quiero ser.

-¿Sabe qué artista quiere ser?

-Está empezando a salir, pero ese es un trabajo que no se acaba nunca. Ocurre que al salir de un 'talent' se corta el sistema natural, todo se tergiversa un poco y tienes que saber encontrarte. Ahora me gusta mucho la música de cantautores, me encanta componer y estoy juntándome con gente a la que admiro y por eso está saliendo música tan sincera y honesta.

-¿Tiene más proyectos?

-La gira el '#3 tour', con Raúl y Ricki, mis compañeros de OT, cuatro únicos conciertos en enero y febrero.