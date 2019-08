La fiesta en Gijón empieza hoy

Todo está a punto para que esta tarde comience en Gijón su semana más grande. Sheila Posada, la campeona playa de patinaje de las 129 medallas de oro, será la encargada de pronunciar el pregón desde el balcón del Ayuntamiento y tras él la ciudad se sumergirá en siete días -con sus noches- de pura fiesta en las calles. Conciertos repartidos, baile y sones tradicionales, y la cita con la Gran Noche de los Fuegos son los ingredientes principales de esta Semanona que atrae cada verano a miles de visitantes a la villa de Jovellanos. Poco antes de que el redoble del Tambor Mayor de Xixón, Manuel Durán, anuncie a la pregonera, recorremos con ella de guía el programa de los festejos gijoneses con las propuestas que nadie debería perderse.

La deportista del Club Patín Pelayo se confiesa asidua seguidora de las actividades organizadas en la Semana Grande y especialmente de sus conciertos. «Creo que es una buena oportunidad para que la gente salga a la calle aprovechando que es verano y pueda disfrutar de música muy diversa», afirma. Su ritmo de entrenamiento como atleta de élite y su horario laboral no le permiten acudir a todas las actuaciones que desearía, pero siempre encuentra un hueco para dar un paseo con su pareja y acercarse hasta la plaza Mayor o Poniente. «Aunque no toque uno de mis grupos preferidos me gusta asomarme siempre. Es una de cosas más atractivas de las fiestas», declara hojeando el programa.

01:06 Vídeo.

El arranque musical lo darán hoy en Poniente a las 23 horas Manel Fuentes y su Spring's Team Band, un espectáculo en el que el popular presentador y humorista muestra su otra faceta artística rindiendo tributo a su admirado Bruce Springsteen. «Lo conozco de la tele pero no sabía esta otra vertiente suya. Habrá que verlo después del pregón», opina Sheila. Mañana sábado la oferta se reparte entre 'Varry Brava' en la Plaza Mayor, Beatriz Rico y El Guateque en la Terraza del Botánico y en el escenario de Poniente, una de las estrellas de esta Semana Grande, la cantante Diana Navarro, de quien apunta la patinadora que «no es mi estilo, pero aprovechando que es fin de semana seguro que me animo».

La noche del domingo 11 brinda la ocasión de disfrutar de tres estilos muy distintos: la intimidad poética del cantautor Amancio Prada en el Botánico; en la Plaza Mayor, Mastodonte, el singular proyecto del actor Asier Etxeandía y el músico Enrico Barbaro; y en Poniente, los ritmos negros tamizados por las baladas de Gecko Turner: «Al día siguiente hay que trabajar, pero si puedo, me gustaría ir», dice Posada. El concierto al que no faltará será al de Lola Índigo («me gusta mucho lo que hace») el lunes en Poniente, en una velada en que Los Berrones repasarán sus 'hits' en 'La Asturias que berra', conducidos por Pachi Poncela sobre las tablas de la plaza Mayor. La banda asturiana Destino 48 estará en la Terraza del Jardín Botánico.

Otro concierto que le llama la atención a la pregonera de esta Semanona es el de La Fuga en Poniente la noche del 13 y sugiere, que si es posible, se acercará a escuchar a los Pioneros del Rock (Juniors, Linces, Stukas y Surcos) con el legendario Lorenzo Santamaría. Algo a desmano le queda el Botánico para asistir al tributo que rinde la banda de Jorge Otero y Ángel Parada a Eric Clapton.

La noche del miércoles, víspera de Begoña, será larga e intensa con el tradicional festival pirotécnico sobre el cielo de la ciuda como principal foco de atención: «Eso sí que no me lo pierdo, aunque tenga que madrugar. Hay que ir sí o sí», expresa con rotundidad Sheila, que tampoco piensa faltar a la verbena con Assia en Poniente y Tabú en el paseo de Begoña: «Me encantan las verbenas y las orquestas», declara la deportista. En la Terraza del Botánico estarán los Axolotes Mexicanos para quienes opten por acudir a la gran fiesta de los fuegos entonados por sus singulares ritmos.

Desde la pista de entrenamiento escuchará la Sheila otro momento cumbre de la Semana Grande: el Restallón, seguido de la Danza Prima. «Es una pena que no pueda estar, porque siempre presta verlo». A la patinadora de oro, tras los festejos de su ciudad, le espera el Campeonato de Europa de Velocidad en Pamplona. Seguro que le ayudarán las energías acopiadas estos días.

Toda la Semana Grande de Gijón

Hoy

21 horas: Inaguración oficial de la Semana Grande, en la plaza Mayor de Gijón.

21.45 horas: Festival Internacional de Gaites Villa de Xixón, en la playa de Poniente.

22.30 horas: Anaconda, en el Jardín Botánico de Gijón.

23 horas: Manel Fuentes & The Spring's Team Band, en la playa de Poniente.

Sábado 10

18 horas: Cuentacuentos 'Secretos de la familia', en el Jardín Botánico de Gijón.

19 horas: Teatro de títeres tradicionales, en la Villa Romana de Veranes.

21 horas: Varry Brava, en la plaza Mayor.

22.30 horas: Beatriz Rico, en la terraza del Jardín Botánico de Gijón.

23 horas: Diana Navarro, en la playa de Poniente.

Domingo 11

A partir de las 11 horas: Picnic familiar en el Jardín Botánico de Gijón.

21 horas: Mastodonte, en la plaza Mayor.

A partir de las 21.45 horas: Jornada de observación de la lluvia de Perseidas, en el Observatorio Municipal Monte Deva.

22.30 horas: Amancio Prada en la Terraza del Jardín Botánico de Gijón

23 horas: Gecko Turner, en la playa de Poniente.

Lunes 12

A partir de las 21.45 horas: Tendrá lugar una jornada de observación de la lluvia de Perseidas, en el ObservatorioMonte Deva.

21 horas: Actuación del grupo asturiano Los Berrones, en la plaza Mayor

22.30 horas: Destino 48, en los conciertos de la Terraza del Jardín Botánico de Gijón.

23 horas: Lola Índigo, en la playa de Poniente.

Martes 13

21 horas: Concierto de los Pioneros del rock y del músico Lorenzo Santamaría, en la plaza Mayor.22.30 horas: Tendrá lugar el espectáculo 'Just one night. The Eric Clapton's Story', en la terraza del Jardín Botánico de Gijón.

23 horas: La Fuga, en la playa de Poniente.

Miércoles 14

21 horas: Axolotes Mexicanos, en la terraza del Jardín Botánico de Gijón.

22 horas: Orquesta Assia, en la playa de Poniente.

00 horas: La Gran Noche de los Fuegos artificiales.

00.30 horas: Orquesta Assia, en la playa de Poniente.

00.30 horas: Orquesta Tabú, en el paseo de Begoña.

00.30 horas: La banda de Charly Teibo, en el Llano.

Jueves 15

10 horas: Festival Internacional de Piano, hasta las 22 horas, en el paseo de Begoña.

12.30 horas: Banda de Música de Gijón, en el paseo de Begoña.

14 horas: Danza Prima y Restallón, en la playa de San Lorenzo.

22.30 horas: Jenny and the Mexicats, en el Jardín Botánico de Gijón.

Circo del sol

A diferentes horas: Hasta el día 1 de septiembre, el Circo del Sol ofrecerá su espectáculo en el Muelle de la Osa. Hoy y mañana, funciones a las 18 y a las 21.30 horas.

'Adiós Arturo'

En diferentes horarios: El grupo de Teatro La Cubana ofrecerá su obra 'Adiós Arturo' hasta el día 18 de agosto. Hoy y mañana hay funciones a las 18.30 y a las 22.30 horas. A partir del domingo, función diaria a las 20.30 horas, hasta el viernes.

Feria Internacional de Muestras

De 11 a 22 horas: El Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro es otro de los polos del ocio en Gijón hasta el 18 de agosto.

Feria Taurina de Begoña

Desde el martes 13 al domingo 18, a las 18.30 horas: La plaza de toros de El Bibio acoge seis festejos taurinos. El martes será la novillada y el viernes, el rejoneo.