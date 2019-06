Agosto, fiesta en el agua

Verano, agosto y playa son todo uno. Lo de la mar salada se puede cambiar por el agua de la piscina. O la del río; o la ría, según el caso. Y es que cuando el calor aprieta cada cual aprovecha lo que tiene más a mano. Y si encima hay una fiesta, no hay mucho que pensar. Y en Asturias hay muchas.

Desde el primer fin de semana del mes (3-4 de agosto), el agua salpica los festejos de Oriente a Occidente. Lo hace en la fiesta regional más internacional: el Descenso del Sella. La cita, que conjuga lo deportivo y lo festivo, congregará a decenas de miles de personas en Arriondas y Ribadesella para disfrutar de unas intensas jornadas en torno al río. Pero no todo serán piraguas. Desde la lectura del pregón, a cargo del chef Nacho Manzano, hasta el animado desfile de tritones y grupos folclóricos, esta fiesta de Interés Turístico Internacional (la única del Principado con esta calificación) ofrece propuestas para todos.

Este mismo fin de semana, en el otro extremo de la región, centenares de nadadores participarán en el Descenso a Nado de la ría de Navia, una competición internacional de natación en aguas abiertas que ostenta la calificación de Interés Turístico Nacional. Y es que aquí también hay mucho más que deporte: lectura del pregón y nombramiento de reina y damas, actuaciones musicales y un colorido desfile de carrozas, entre otras actividades.

El domingo 4 de agosto también habrá fiesta en el centro de la región. Será en Pravia, a la ribera del Nalón, donde miles de romeros celebrarán el Xiringüelu, cita fija en el calendario del verano en Asturias. Varios días antes, las peñas ya habrán ocupado el prau Salcéu para levantar las pintorescas casetas que son seña de identidad de esta celebración.

Y muy cerca, en Castrillón, se estará celebrando el Festival Surf, Music and Friends, una cita en torno al surf que reunirá a numerosos aficionados en la playa de Salinas y que ofrecerá también actividades gastronómicas, conciertos y talleres.

Pero los primeros días de agosto ofrecen mucho, mucho más. Basta echar un vistazo a la agenda de Gijón. Abrirá sus puertas una nueva edición de la Feria Internacional de Muestras (3 -18 de agosto) y se celebrarán el festival de rock Tsunami (2 y 3 de agosto) y el Euro Ye-yé (1 -4 de agosto). También, el domingo 4, el Día de Asturias en Xixón, una cita de Interés Turístico Nacional que culmina con la popular jira en el cerro de Santa Catalina.

Y si de costumbres y tradiciones va la cosa, el fin de semana llega con varias propuestas. El Mercáu Tradicional de Oles (Villaviciosa) y el Mercado Vaqueiro de San Martín de Luiña (Cudillero), ambos de Interés Turístico Regional, concitan una buena representación de antiguos oficios y productos típicos, representados también en la Alzada Vaqueira de Belmonte.

Gijón, sin pausa

Este intenso fin de semana dará el testigo a la Semana Grande de Gijón. Diana Navarro, Lola Índigo o La Fuga son algunos de los artistas que animarán la noche gijonesa del 9 al 15 de agosto, tomando el relevo al Festival de Bandas de Gaitas (6 - 9 de agosto). El día grande llegará con el espectáculo pirotécnico que iluminará la bahía de San Lorenzo en la noche del 14 al 15 de agosto, cuando tendrán lugar en la playa el popular baile de la Danza Prima y el Restallón.

La programación estival de Gijón continuará con la Feria Taurina de Begoña (13-18 de agosto), el Festival de Sidra Natural (19-25 de agosto), que buscará un nuevo récord de escanciado simultáneo, y los Conciertos del Marqués (27 de agosto - 1 de septiembre), entre otras propuestas.

Fuegos artificiales de la Semana Grande de Gijón. Abajo, San Timoteo, Descenso Folclórico del Nalón y Mercado Medieval de San Agustín en Avilés.

Música, carrozas y disfraces

Fuera de los límites de Gijon, los ojos se vuelven hacia Salinas, que los días 9 y 10 de agosto celebrará el 'Songs for an Ewan Day' en el área de El Agüil, donde actuarán David Otero, Coti, Smile y Paul Alone, entre otros. También hacia Xedré, en Cangas del Narcea, que del 8 al 10 acogerá una nueva edición del festival musical Prestoso Fest, o Vegadeo, que el sábado 10 vivirá una nueva Noite Celta.

El domingo 11 de agosto, en San Antolín de Ibias tendrá lugar la Fiesta de la Mallega y en Grandas de Salime, el Feirón de Verano. El lunes 12, la gran cita está en Valdesoto (Siero), que volverá a sorprender son su original y llamativo desfile de carrozas, calificado como de Interés Turístico Regional. Y reserve para el día 13 un buen disfraz, porque Luanco celebrará una nuevo Carnaval de Verano, ya consolidando como un fijo del verano asturiano.

15 y 16, de fiesta en fiesta

El 15 de agosto, las fiestas populares salpican toda la geografía nacional. En Asturias, es el día grande de Salcedo, en Quirós, cuya Fiesta del Alba está considerada de Interés Turístico Regional, al igual que la celebración de Nuestra Señora del Cébrano en Carrea, en Teverga. En Benia de Onís se celebra Nuestra Señora del Castro, a cuya capilla, emplazada sobre una roca, se accede por un camino que este día recorren decenas de romeros con trajes regionales.

Luarca, por su parte, celebra las Fiestas del Rosario, con el tradicional 'saleo' de la Virgen, considerado de Interés Turístico Nacional. En Navia, que sella sus fiestas con la popular jira en A Veiga de Arenas (17 de agosto), también sacan en procesión marítima a la Virgen de La Barca y en la localidad llanisca de Andrín festejan a Nuestra Señora con un programa considerado de Interés Turístico.

El día 16, San Roque, es el día grande de Llanes y Tineo. En la villa oriental, la asturianía, el folclore y la tradición son la tónica de una celebración de Interés Turístico cuyo programa festivo commienza con el mes. Con todo, el momento más esperado es la procesión tras la misa mayor. Jóvenes vestidas con el traje de llanisca realizan la ofrenda de los ramos y los hombres del Bando interpretarán la antigua Danza Peregrina ante la imagen del patrón. A continuación, tiene lugar el festival folclórico, uno de los mayores de Asturias, y el baile de la Danza Prima.

Por su parte, la celebración en la localidad suroccidental tiene una antesala de lujo. Y es el Día del Bollo, el día 15, en el mismo campo de la fiesta, no tiene nada que envidiar a la ceremonia del día grande, también incluida en la lista de fiestas de interés.

Y para los que prefieran algo más de ritmo, la cita está en Arriondas y Cangas de Onís, que del 15 al 18 celebrarán una nueva edición el Aquasella, festival ya consagrado dedicado a la música electrónica.

El Xiringüelu de Pravia, San Roque en Llanes, Fiesta del Asturcón en Piloña y Desembarco de Carlos V en Tazones.

Juerga en el río

A mediados de agosto, el agua vuelve a ser protagonista de algunas de las citas más destacadas de la temporada. Es el caso del Descenso Folclórico del Nalón, una fiesta de Interés Turístico Regional que el 17 de agosto reunirá en el río, a su paso por el concejo de Laviana, numerosos artilugios e ingenios flotantes para divertir tanto a los que están dentro como a los que siguen su singladura desde la orilla.

Una cita similar, aunque mucho más modesta, se celebrará el 11 de agosto en el río Esva a su paso por Trevías (Valdés). Será una semana antes de que desde el Valle de Paredes tome la salida el Descenso Ecológico del Esva, una convocatoria de carácter reivindicativo cuyos participantes colaboran en la limpieza del cauce.

Y sin tiempo para tomar aliento, en el concejo valdesano seguirán disfrutando de juegos y actuaciones musicales hasta el día 22, fiesta de San Timoteo. Miles de romeros llenarán el campo de la fiesta luciendo sus chambrones, con los bastones en alto y las 'T' de pan listas para compartir en una de las citas más características del verano asturiano.

Asturianía en el prau de la fiesta

El repaso al calendario festivo, no obstante, permite comprobar que hay muchas otras fiestas que hablan del carácter de Asturias y sus gentes. Ese mismo fin de semana, el día 24, se celebrará en la majada de Espineres, en Piloña, la Fiesta del Asturcón, quizá una nueva oportunidad para ver de cerca a 'Indomable', el mítico asturcón de la frente estrellada que el año pasado revalidó su noveno título consecutivo en el concurso de doma.

Otro lugar de atracción este fin de semana estará en Tazones (Villaviciosa), donde se recreará el desembarco de Carlos V al llegar a España para reclamar el trono. La cita, de Interés Turístico Regional, tendrá lugar el día 24. Al día siguiente, la cita estará en el vecino concejo de Cabranes, ya que Torazo celebrará El Carmen, considerada de Interés Turístico Regional.

Esta fiesta coincidirá con la doble cita que habrá en el Occidente. Navelgas acogerá el Día de los Pueblos de Asturias, en el que la pequeña localidad tinetense se hermanará con otro pueblo asturiano, y La Regalina, en Cadavedo (Valdés). Los trajes tradicionales, los ramos de alfiladas y el baile de la Danza Prima en el campo de La Garita son algunas de las señas de una celebración con un marcado tinte asturiano.

Avilés está de fiesta

Agosto se va acabando, pero no las fiestas. De hecho, Avilés aún no ha celebrado el día grande de San Agustín. Lo hará el día 28, aunque la programación festiva, que incluye numerosas actividades y conciertos para todos los públicos, habrá comenzado semanas antes. Además del cartel musical, de esta cita destaca el Mercado Medieval. Y es que todo el escenario del casco histórico de la ciudad, cuidadosamente ambientado, facilita que todo el que lo visite disfrute por unas horas de un viaje al pasado.

Y si quedan fuerzas para más, el día 31 se puede despedir agosto desde la Alameda de Porcía, entre los concejos de El Franco y Tapia, donde se celebrará la ya tradicional Notie Celta.