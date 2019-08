La música del Ewan invade Salinas Presentación del festival Songs for an Ewan Day en el área de El Agüil, ayer. / LVA El festival Songs for an Ewan Day comienza esta tarde con las actuaciones de Willy Naves, Paul Alone, Nil Moliner, Smile, y Guitarricadelafuente SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Viernes, 9 agosto 2019, 00:24

Diez conciertos en dos días es la propuesta de la nueva edición del festival Songs for an Ewan Day, que comienza esta tarde. La entrada a la senda de El Agüil en Salinas vuelve a convertirse para la ocasión en un bosque encantado por el que pasarán figuras de la música como Coti o David Otero, entre otros.

La presentación oficial del evento tuvo lugar ayer de la mano de Pepe Reina y Mónica Louzao, organizadores, junto con Mar González, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castrillón, que desde su traslado al Agüil ha tomado las riendas del festival. Vuelven a apostar por la unión entre artistas noveles con otros consagrados para dar forma a un programa dividido en dos jornadas.

Hoy viernes abrirá las actuaciones musicales, a las 19.30 horas, Willy Naves, un consagrado artista asturiano, que presentará 'Superhéroes'. Tras él llegará Paul Alone y Guitarricadelafuente, que representan a esos artistas emergentes del momento. Cerrarán la primera jornada Nil Moliner y Smile. El acceso a todas ellas es gratuito y puede hacerse desde la rotonda de El Agüil.

El sábado el programa es mucho más completo. Habrá tanto actividades diurnas como nocturas. Así, gracias a los patrocinadores del evento se han organizado clases de yoga con Aida Artiles y Alessandra Oram durante la mañana. Tras ellas se impartirá una clase de paddle surf con Alazne Aurrekoetxea. La participación en todas ellas se ha realizado por sorteo.

La tarde estará protagonizada por el cantante y compositor Coti, que dará un pequeño concierto en acústico para un grupo reducido de espectadores. Se trata de otra de las actividades organizadas por sorteo por mediación de los patrocinadores del Songs for an Ewan Day. No será la única actuación del cantante argentino que volverá a subirse al escenario de El Agüil a las 21.15 horas del sábado.

Antes que él presentarán sus últimos temas Holly Miranda y Georgina. Los dos conciertos restantes que cierran esta edición son los del grupo La Sonrisa de Julia y David Otero, ambos muy ligados al festival y a Salinas.

Como complemento a las actuaciones musicales hay un área de foodtrucks que ofrecen cocina internacional, tanto dulce como salada. También hay presencia de elaboraciones veganas este año.