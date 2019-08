Exposición se llena de cerveza

El Festival de la Cerveza de Avilés vuelve con una de las ediciones más especiales de los últimos años, se trata del veinticinco aniversario de uno de los acontecimientos más importantes del verano avilesino y que en esta ocasión se posiciona como uno de los eventos sociales con mayor número de referencias cervezeras del norte de España. El público respondió ayer en la apertura de la carpa desde media tarde con el primer lleno en los bancos y en las terrazas dispuestas por los hosteleros participantes en las zonas laterales del recinto.

Entre los días 8 y 14 de agosto, un total de veintiocho puestos entre los cuales se dividen en diecisiete destinados bebida y once para comida, ubicados en la pista de La Exposición. Un evento organizado por Mercado de Avilés S .A., con la colaboración del Ayuntamiento. Para celebrar este veinticinco aniversario, la dirección del festival ha decidido poner a la venta vasos de cristal conmemorativos, iniciativa que cumple su tercer año consecutivo y en esta ocasión rinde homenaje a este evento y su historia y ayer fueron muchos los asistentes que ya degustaban la cerveza en él, aunque la organización cuenta con unidades suficientes para vender durante los siete días de festival.

Entre los diecisiete puestos de cerveza podemos elegir entre más de 150 tipos de cerveza diferentes, en este amplio abanico de posibilidades encontramos cervezas artesanas de Asturias, de otras localidades de España e incluso de otros países. También podemos encontrar cervezas con un formato de más de medio litro. Por otro lado, tenemos cervezas internacionales procedentes de República Checa, Bélgica, Polonia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, o Dinamarca. Además, entre los once puestos de comida hay una gran variedad de opciones gastronómicas como pulpo a la gallega, bocadillos de picadillo, comida mexicana para los amantes del picante, crujientes de langostino, brocheta de lagarto, y un largo etcétera.

Desde su apertura y gracias al clima una gran cantidad de turistas visitaron ayer el festival, como por ejemplo un grupo de cuatro jóvenes de Bélgica queque fueron casi los primeros en sentarse, o como otro grupo de once personas de Andalucía. «Estamos de viaje por el norte esta semana intentando huir del calor del sur, la temperatura en Avilés es increíble, no esperábamos ver nada más, pero pasamos por aquí y encontrar este festival con este clima es una auténtica delicia», señalaba Aurora Ortega, natural de Sevilla.

Otros disfrutan de la cerveza en soledad, como es el caso de Marco Amato, natural de Italia que se encuentra en Asturias por motivos laborales. «Conseguí un trabajo temporal de verano como profesor de baile aquí en Asturias, dado que conocí al director de la escuela hace un año, llevo un mes aquí y aún no había visitado Avilés, leí algo en internet sobre el festival de la cerveza y fue la excusa para venir». Otros aprovechan la ocasión como punto de descanso durante su travesía en pleno Camino de Santiago, como Jorge González y Laura Herrera, de Badajoz. «Nos teníamos que haber ido esta mañana, pero nos alojamos en casa de un amigo y él mismo nos propuso quedarnos este 'finde' para salir un poco por aquí y disfrutar de la cerveza».

También hay quien aprovecha para reencontrarse con sus familiares. «Mi mujer y yo tenemos hijos que viven por toda Asturias, por la zona de Mieres, y los vemos durante todo el año, pero con nuestros nietos es otra historia muy diferente, apenas podemos verlos, a los cuatro que estudian podemos verlos en Navidades y más en verano, pero a los que trabajan apenas los vemos. De manera inconsciente el Festival de la Cerveza se ha convertido en los últimos años en nuestro punto de reencuentro particular», comentaba José Hevia mientras disfrutaba de unas cervezas belgas con sus ocho nietos. Similar es el caso de Lidia Quiroga, quien estudia en Murcia y aprovecha este tipo de eventos veraniegos para reunirse con sus amigos. «Paso todo el año estudiando en la otra punta de España y cuando vuelvo a Avilés, entre familiares y compromisos apenas tengo tiempo de ver a mis amigos, pero este tipo de eventos son un motivo perfecto, además en Murcia no hay estas cosas».

No sólo los turistas son los que disfrutan de esta cita anual, también los avilesinos se acercaron a pasar un rato agradable. «Cuando empieza el verano todo son viajes, hay que buscar dónde está la orquesta o en qué pueblo está la fiesta, pero cuando llega el mes de agosto y empieza la cerveza, El Carbayedo y San Agustín, ni te imaginas lo feliz que soy, ni un solo día tengo que coger el coche», aseguraba Verónica Falcón. Otras avilesinas han asistido al evento casi de manera esporádica, como es el caso de Diana Castro y Carla López. «Mi novio y mi mejor amiga están trabajando hasta las nueve y para estar aburridas cada una en su casa le dije a Carla de venirnos aquí y hacer tiempo hasta que salgan para seguir bebiendo», explicaba Diana.

Hosteleros satisfechos

Los hosteleros participantes están realmente contentos con el número de asistentes del primer día. Algunos locales, como es el caso del Cabanón quién ha traído cervezas en un formato de 75 centilitros, o como el Bulevar 21, que tiene a la venta una de las cervezas lupulizada que más vendieron durante el último Festival Intercéltico de Avilés y Comarca. Otros hosteleros han apostado por las cervezas artesanales, como es el caso de la Lúpula Forras, quien ha traído una cerveza con denominación de origen asturiana. Otra de las cervezas artesanas más destacables es la 'Red Ale' que obtuvo la medalla de oro en la última Copa Internacional Mitad del Mundo celebrada en Ecuador.

No sólo se trata de cervezas y comida, el evento también tiene presente a los más pequeños y por ello cuenta con una zona con juegos y atracciones para los niños. Por otro lado y como ya es costumbre en La Cerveza, durante todos los días de este evento habrá actuaciones musicales de grupos y artistas en solitario locales. Cada actuación tendrá dos sesiones una a las ocho y media y otra a las once de la noche. Las actuaciones serán las siguientes: Viernes 9, La Movida; sábado 10, The Veenfies; domingo 11, Franklin; lunes 12, Mbolados; martes 13; Mothaphunkers; miércoles 14, Rockvival.

El horario de apertura del festival es de seis de la tarde a una de la madrugada todos los días, salvo en dos excepciones, hoy viernes 9 y mañana sábado 10 el horario de cierre se prolonga hasta las dos y media de la madrugada. El festival coopera con la concejalía de Igualdad en su campaña 'Por unas fiestas libres de agresiones sexistas' y situarán dentro del recinto de La Exposición un 'Punto Morado' desde el cual se podrá ofrecer asesoramiento e información e incluso tratarán de concienciar y visibilizar acerca de las agresiones sexistas, también se ejecutará un protocolo de actuación en caso de producirse incidentes de este tipo.