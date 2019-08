Asturias, el paraíso de los festivales Xedré (Cangas del Narcea), el bosque de Salinas, Avilés y Llanes acogen los eventos Prestoso, Songs for an Ewan Day, La Grapa Black Music y Viva Llanes JOSÉ CEZÓN Viernes, 9 agosto 2019, 03:54

Cuatro festivales acaparan la atención musical del fin de semana en Asturias: en el centro y en las alas, en espacios naturales o urbanos y con una variada oferta estilística que va del indie, el pop-rock o el urban a la música negra (funk, soul, afrobeat o jazz).

El concejo de Cangas del Narcea acoge una nueva edición del Prestoso Fest con el grueso de la oferta en el pueblo de Xedré. Hoy (20 horas), por orden de actuación, estarán los Pandeiros de Xedré, Maribel & Sebastian Dj's, Mingote, Steve Smyth & the Outlaws, Airbag, The Parrots, Joe Crepúsculo y Dj Pícaro. Mañana habrá una sesión vermú (13 horas) en el patio del Ayuntamiento de Cangas con Rodrigo Cuevas aka Frixuelo de Sangre Dj, Ortiga y Maribel & Sebastian Dj's. Y a las 19.30 horas, de nuevo en Xedré, irán saliendo al escenario Amparito, The Wellgreen, Australian Blonde, Cupido, Alberto & García, Cala Vento y Ceremoña Dj's.

Otro festival en plena naturaleza es el Songs for an Ewan Day, que se desarrollará en el anfiteatro natural del bosque de Salinas y que mantiene su carácter gratuito. El Escenario Mahou acogerá hoy (19.30 horas) las actuaciones de Willy Naves, Paul Alone, Guitarricadelafuente, Nil Moliner y Smile. Y mañana (19.30 horas) estarán Holly Miranda, Georgina, Coti, La Sonrisa de Julia y David Otero. Habrá también clases de yoga y de pádel surf, 'foodtrucks' y un miniconcierto vespertino exclusivo del argentino Coti para un número muy limitado de asistentes.

Los amantes de la música negra tienen una cita en el Parque del Muelle de Avilés con La Grapa Black Music Festival, otro evento gratuito organizado por la promotora Grapa2 y el Ayuntamiento avilesino. El programa arranca hoy a las 20 horas con una sesión de dj y la actuaciones de Mississippi Queen & The Wet Dogs, Old School Funky Family, Eric Dongil, Dani Nel.lo y Los Saxofonistas Salvajes y otro set de cierre.

Mañana habrá una sesión vermú (13 horas) con John Paperback. Y, a partir de las 19 horas, estarán Super Panela, Dj, The Soulomonics, The Sweet Vandals, el estadounidense JC Brooks Band y un Dj. Los tres dj's del festival serán Mosk Selector, Miguel Arias y Mastersoul. Y el domingo (13 horas) Detractors protagonizarán otra sesión vermú de clausura.

Y la finca La Talá de Llanes acoge el Festival Viva Llanes con dos espacios diferenciados. Hoy, en el Escenario Mahou (21 horas), estarán Pigmalion, Mediocredj, Ludovico y El Show de Charly Teibol. Estos dos últimos protagonizarán una fiesta remember de los años ochenta y noventa. Y en el Escenario La Boit (2 am) estarán Jordi Kovack & RTZ, Lea y Perreo Brothaz.

Y mañana, en el Escenario Mahou (21 horas), actuarán Fugaz, DVicio, Marlon y Chavi Real One & Handona X Aroxa. Y animarán el Escenario La Boit (2 am) Flaca, DJPXL y Bayben set.

El concurso FestiAMAS alcanza su sexta semifinal, que se celebrará mañana en Luarca (Plaza de Alfonso X, El Sabio, 19.30 horas). Los grupos Slum Suit, Diañu Blues, Fachamama y Huesos Flacos se disputarán el pase a la gran final de Oviedo del septiembre durante las fiestas de San Mateo.

Steve Bug en Gijón

El veterano dj y productor alemán Steve Bug encabezará mañana la fiesta electrónica de quinto aniversario del Lanna Club, que será al mismo otro evento de la marca Neverland. Le acompañarán en la cabina Domont y Yayo Sirgo. Y esta noche (23 horas), en la terraza de El Tostaderu, habrá una fiesta temática 'Guajes de los 80 y 90', que estará amenizada por David Dee y Marcos Sánchez. La entrada es libre con aforo limitado.

El grupo madrileño de pop-rock con tintes electrónicos y clásicos Indoven ofrecerá esta noche en Oviedo (Gong Galaxy, 22 horas) un concierto de versiones del grupo británico Pink Floyd. El quinteno estará acompañado para la ocasión por la vocalista Elisabeth Ndaw.