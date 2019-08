«Carlos V llegó con 17 años y yo tengo 43. Se aceptan voluntarios para Rey» El actor Víctor Berros dando vida a Carlos V. Víctor Berros volverá a representar al famoso monarca español en la fiesta que conmemora su desembarco que se celebrará mañana en Tazones GUILLERMO MAESE Viernes, 23 agosto 2019, 10:29

Este sábado, Tazones (Villaviciosa) volverá a recrear el desembarco de Carlos V en el entorno del puerto pesquero y la playa. Un viaje que el monarca realizó hace 502 años para tomar posesión de la Corona Española. La fiesta empieza ya hoy, con justas, mercadillo y otras actividades, pero el punto fuerte es la recreación este sábado de las costumbres de la época hasta que, a las 19.30 horas, se vislumbre la embarcación que traslada al monarca. Víctor Berros (1976), de Teatro Contraste, es el encargado de darle vida y meterse en su piel.

–¿Cuánto tiempo lleva interpretando a Carlos V?

–Empecé en 2011, llevo nueve años ejerciendo y, aunque el día se hace un poco duro, disfruto representándolo. Es un papel corto, pero que genera mucha expectación.

–¿Cómo llegó a ese puesto?

–De casualidad. Llevo 28 años en el grupo Teatro Contraste y los organizadores me vieron hacer una obra. La asociación me pidió que hiciese a su Rey un día mientras paseaba con mi suegro por Tazones, no creí que fuera verdad, pero al final me liaron.

–¿Cómo se prepara?

–Lo preparamos desde el grupo de teatro, lo tenemos siempre bastante ensayado. Hacemos los preparativos como si se tratara de una obra de teatro normal, solo que esta es al aire libre.

–¿En que consiste su interpretación?

–Intentamos representar lo más fielmente posible la llegada de Carlos V. A las autoridades no las vio hasta el día siguiente.

–¿Cuáles fueron los primeros pasos de Carlos V en Tazones?

–Se dice que besó tierra en cuanto amarraron porque había pasado un mal viaje. Se pensó que eran piratas que venían a invadir, por lo que los primeros instantes no fueron muy agradables.

–¿Cuánta comitiva llegará a Tazones?

–Actuamos seis personas pero tenemos muchos extras, el pueblo se vuelca para recibirnos y en total seremos un centenar de personas. Es un día divertido.

–¿Es muy dura su jornada de mañana?

–Empezamos muy temprano, tenemos que hacer las pruebas de sonido para los actos anteriores. Luego toca vestirse, que lleva su tiempo, y nos trasladamos hasta el Puntal para, media hora antes, montarnos en la lancha que fondeará en Tazones.

–¿Carlos V ya tiene sucesor?

–Se aceptan voluntarios, ya llevo muchos años representándolo. La cuenta sería que apareciese alguien joven porque el monarca llegó con 17 años y yo tengo 43 (ríe). Digamos que mi personaje necesita un poco de aire fresco.

–¿Qué dotes se requieren para el trabajo?

–Ninguna especialidad, solo ganas de pasarlo bien y hacer disfrutar a la gente.