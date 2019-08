«Mi planazo está en lo más simple» Manel Fuentes, de surfero en Salinas. / P. BREGÓN «Asturias es un sitio destacado para nosotros, aquí hay un amor compartido por Bruce, una complicidad especial» | El presentador estrena esta noche el escenario de Poniente con su Spring's Team M. F. ANTUÑA GIJÓN. Viernes, 9 agosto 2019, 01:58

Manel Fuentes (Barcelona, 1971) inaugura esta noche el escenario de Poniente de la Semana Grande de Gijón junto a su Spring's Team y sus versiones de Bruce. Será largo e imprevisible el show. E intenso. Un par de kilos pierde en cada concierto: «Los gano en satisfacción».

-Poniente no es El Molinón, pero casi.

-Venimos con toda la ilusión del mundo y con bastantes ensayos, espero que no nos pille desprevenidos la multitud. Al final, como lo que tratamos es de compartir una música que a todos los que estamos nos gusta, nos une esa complicidad y cuanta más gente, más energía; eso nos va a ayudar.

-El año pasado, en el Botánico, usted disfrutó más que el público.

-Para esta banda Asturias es un sitio destacado. En el primer concierto estuvimos siete horas, primero en la Mar de Ruido, y después, como nuestro vuelo salía muy temprano, seguimos en un localito hasta el amanecer; la segunda vez llenamos el Palacio Valdés de Avilés y yo terminé saltando entre las butacas; luego ya fuimos al Botánico y el de hoy es para nosotros el gran bolo del verano. En Asturias hay un amor compartido por Bruce, es una complicidad especial, pero es que además yo no me he encontrado a nadie en Asturias que genere mal rollo, que tenga mala onda. A mí Asturias me tiene ganado.

-Pero este año no se ha venido de vacaciones.

-No he podido. Pero espero volver a Gijón la última semana de este mes.

-¿Cómo va a ser el concierto?

-Llevamos un set list preparado, pero hay una parte donde nos puede el público, si van con carteles y nos piden canciones las haremos; va a ser un repertorio largo y abierto. Buscamos que la noche sea redonda.

-Para quien nació en el Mediterráneo, ¿qué tiene el Cantábrico?

-Puede parecer más bravo y seguramente lo sea, no sé, pero mi conexión con Asturias tiene más que ver con la gente que con el mar.

-¿Qué tal lleva el surf?

-Voy mejorando, me faltaron unos días más este verano.

-¿Por qué después de vieyu se metió a surfero?

-Cosas de padre, para no quedarme atrás, y luego es muy gratificante, siempre intento ver las cosas como comunicación o diálogo, en este caso con el mar, con la edad, con una actividad que no dominas.

-¿Cuál es su planazo de verano?

-El planazo está en lo más simple, en un vaso de agua fría cuando tienes sed. No necesito cosas muy exóticas, me basta una sobremesa larga con amigos y música de fondo.

-¿El verano de su vida?

-Ha habido muchos: tristes y alegres. No sé, es un tiempo de mirar lo que ha sido el curso escolar, coger ese álbum y revisarlo desde la calma.

-¿Su gran viaje?

-Respuesta friki: el verano que fui a Nueva York y cambié Bostón por New Jersey para visitar la tierra de Bruce.

-¿Copita de verano tiene?

-Cada vez bebo menos, me he aficionado a la cerveza sin alcohol. Cuando tienes salud para derrochar todo es más fácil, ahora me tengo que cuidar, aunque un gin tonic entra bien de vez en cuando.