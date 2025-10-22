Fiestas de Halloween en Asturias: no son solo cosa de niños

Isabel Gómez Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07 Comenta Compartir

No será hasta el día 31, pero Halloween ya está en todas partes. De hecho, desde principios de octubre se cuela en la agenda de ocio de cada fin de semana, sobre todo si hablamos de planes y actividades pensadas para los pequeños. Por eso, no es de extrañar que este fin de semana, el último antes de Halloween (o Samaín, si lo prefieren), Asturias se llene de talleres, cuentacuentos, fiestas y desfiles dirigidos también a los adultos.

Halloween en Oviedo

Como muestra, el plan previsto para este sábado 25 en Siones, en el concejo de Oviedo. Por segundo año consecutivo, los vecinos decorarán un total de 23 viviendas y habilitarán un recorrido circular de unos dos kilómetros para facilitar la visita, que se organizará en dos turnos. A las 18.30 horas, el itinerario estará reservado para familias con niños pequeños o personas con necesidades sensoriales, que podrán hacer el recorrido de forma tranquila y sin sustos. Así, será a partir de las 19.30 horas cuando se abrirá al público en general.

La fiesta del sábado terminará con una verbena y el domingo, en el marco de una sesión vermú, se entregarán los premios a la decoración 'más terrorífica'.

También en Oviedo, pero en la antigua estación de La Manjoya, se desarrollará el sábado un juego de escape para toda la familia en el que habrá que resolver un buen número de acertijos para alcanzar el objetivo. La actividad, que tendrá lugar de 17 a 20 horas, es gratuita y se repetirá el 1 de noviembre.

Halloween en Blimea y Samhaín en Sardín

Mayores y pequeños se volcarán también el sábado 25 con la celebración de Halloween en San Mamés de Blimea (San Martín del Rey Aurelio). Tras un taller de manualidades y a una merienda infantil para la que ya se han cubierto las plazas disponibles, sobre las 20 horas, tendrá lugar el recorrido 'Truco o trato' «por un pueblo completamente decorado, donde los vecinos, disfrazados y con muchas ganas de pasarlo bien, ofrecerán actuaciones, sorpresas y caramelos para quienes se atrevan a llamar a sus puertas», según han explicado desde la organización. Una verbena, amenizada por el dúo La Cigarra, en la que habrá servicio de food-truck y bar, pondrá el broche a la fiesta.

Con todo, los peques son los grandes protagonistas de esta fiesta, popularizada por los singulares disfraces utilizados y el reparto de chucherías puerta por puerta. De ahí que en Sardín, en Ribera de Arriba, se haya organizado para este sábado un recorrido infantil en el que los participantes recorrerán un pueblo engalanado para la ocasión. El 'Samhaín de Sardín' comenzará a las 20 horas y requiere inscripción previa a través del WhatsApp 676 208 230.

Talleres y espectáculos familiares

Además de desfiles y fiestas como la que también se celebrará este sábado en Somió (Gijón), hay otro tipo de actividades. Un ejemplo es el taller de cabezas de Halloween para niños de 6 a 10 años que se impartirá el viernes 24 en el Centro Cultural La Curuxa de Llanes (a las 17 y 18 horas, se requiere inscripción gratuita por teléfono); y otro, el taller de creación de muñecas con libros reciclados y ojos de monstruo comestibles que tendrá lugar en el polideportivo de Tol, en Castropol, el sábado 25 a partir de las 16.30 horas. Dirigido a niños a partir de 4 años, no requiere inscripción.

También el sábado, la Casa de Infancia y Juventud de Luarca acogerá un taller de calabazas para familias, que se impartirá a las 11.30, a las 17 y a las 18.30 horas.

Y el domingo, será Laviana el concejo que inaugure un programa de actividades de Samaín que se prolongará hasta el 4 de noviembre. Lo hará con un espectáculo familiar a cargo de Laura Cuervo que tendrá lugar a mediodía en el centro cultural El Texu de Villoria.

No está mal para empezar.