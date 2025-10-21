El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las viviendas de Siones, decoradas para la edición del pasado año. E. C.

Los vecinos de Siones, en Oviedo, decorarán sus casas este 25 de octubre para un Samaín inclusivo

Habrá una ruta inclusiva para visitar las 23 viviendas participantes y una gran fiesta para 600 personas

P. A.

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 08:19

Por segundo año consecutivo, Siones se engalanará para celebrar Halloween, «o mejor dicho Samaín». Con el objetivo de dar en la diana del éxito como en la primera edición, vecinos, voluntarios y comercios se están volcando para que todo salga a la perfección este próximo sábado. Habrá 23 casas decoradas y se habilitará un recorrido circular en esta parroquia rural del concejo de Oviedo, de unos dos kilómetros, que permitirá la visita del público sin aglomeraciones.

A las seis y media de la tarde, comenzará la ruta inclusiva pensada para disfrutar a un ritmo tranquilo, accesible y sin sustos, «ideal para familias con niños pequeños o personas con necesidades sensoriales», explica la organización. Porque Siones apuesta «por un Samaín inclusivo, en colaboración a las Asociación de Derechos de Personas con Autismo (APDA) y Ceactivo, el club de atletismo que visibiliza la condición del espectro autista y promueve el deporte inclusivo».

A las 19.30 horas, dará comienzo la ruta general, abierta a todo el público. A continuación, menús especiales y música en la carpa de más de 600 personas.

