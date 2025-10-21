Planes en Gijón: qué hacer con niños este fin de semana

I. G. Martes, 21 de octubre 2025, 12:11 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

Naturaleza, danza y, por supuesto, Halloween son los temas centrales en torno a los que este fin de semana se desarrollarán varias actividades en Gijón dirigidas a público familiar.

Sábado, 25 de octubre Monte Deva y Somió Yincana y fiesta de Halloween

Una yincana familiar por el Monte Deva es la propuesta destacada del sábado 25. A las 11, 12.30 y 16 horas comenzará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza un recorrido salpicado de retos relacionados con la fauna y la flora del entorno que se deben superar en familia para seguir avanzando.

La actividad, gratuita y de una hora de duración, ofrece doce plazas por sesión, por lo es preciso inscribirse a través de los teléfonos 645 088 860 y 985 130 111 o mediante el correo electrónico montedeva@taxusmedioambiente.com.

Otro plan previsto para el sábado es la fiesta de Halloween organziada por la Asociación de Vecinos San Julián de Somió. Comenzará a las 17 horas y contará con juegos, manualidades, música, merienda y, por supuesto, un desfile de disfraces.

Domingo, 26 de octubre Jardín Botánico y Gijón Decoración de calabazas y Danzódromo

Para el domingo también hay varios planes en Gijón. De un lado, el Jardín Botánico Atlántico organiza, en el marco de su programación de otoño, un taller familiar de decoración de calabazas con flores prensadas.

Se trabajará con un pegamento biodegradable casero apto para alimentos, por lo que quienes participen pueden llevarse las calabazas para compostar o, incluso, comer, aunque también pueden dejarlas en el Jardín.

La actividad, dirigida a familias con niños a partir de 6 años (se admiten hasta dos acompañantes por menor), tendrá lugar de 11 a 14 horas y el coste general de la inscripción es de seis euros.

En un escenario muy diferente, la plaza del Marqués de Gijón (o en LABoral Centro de Arte si llueve), tendrá lugar la fiesta final de Danza Xixón 2025. Este Danzódromo, abierto a quienes quieran bailar y divertirse, incluirá una performance, la muestra de resultados del I Laboratorio Coreográfico Danza Xixón y la animación musical de María Pravkina.