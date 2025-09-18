Festival Danza Xixón 2025: fechas y programación Del 2 al 26 de octubre presentará espectáculos de danza, talleres, encuentros y un nuevo festival de danza urbana

Los representantes de varias compañías de danza acompañaron a la concejala de Cultura, al director de la Fundación Municipal de Cultura y al director de Acción Cultural del Principado.

Inés Barea Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:59 Comenta Compartir

Danza Xixón celebra veinticinco años de vida con su programación más extensa y completa hasta la fecha: prácticamente un mes repleto de funciones, talleres y acciones complementarias que arrancarán el 2 de octubre y se prolongarán hasta el día 26 en escenarios como el patio del Antiguo Instituto, el Teatro Jovellanos, el Teatro de La Laboral, el espacio escénico El Huerto y tablas instaladas a pie de calle, en el Museo del Ferrocarril o en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur.

Programación de espectáculos Viernes 3 19.30 : Jardines del Náutico, las bailarinas Ana F. Melero & Luna Sánchez, con el espectáculo 'Pies de gallina'. 20.30 : Antiguo Instituto, Cía. Elías Aguirre, 'Aurunca'.

Sábado 4 18 : Espacio El Huerto, Ultramarinos de Lucas, 'pezes'. 19.30 : Paseo de Begoña, Cía. Elías Aguirre, 'Flowerheads'.

Domingo 5 12.30 : Espacio El Huerto, Ultramarinos de Lucas con 'Pezes'. 19.30 : Jardines del Náutico, Jessica Castellón & Boris Orihuela con 'Cuentas corrientes'.

Lunes 6 20.30: Antiguo Instituto, la compañía Iron Skulls Co, 'Famulus 4.0'.

Martes 7 20.30: Antiguo Instituto, Paula Comitre Cía., 'Après vous, madame'.

Miércoles 8 20.30: Antiguo Instituto, Cía. Marroch, 'Rosa de papel'.

Jueves 9 20.30: Antiguo Instituto, Wwweickert & El Mandaito Producciones, 'Luz sobre las cosas'.

Viernes 10 18 : Espacio El Huerto, Zig Zag Danza, 'Aupapá'. 20.30 : Teatro Jovellanos, Losdedae, 'Tantas flores'.

Sábado 11 18 : Espacio El Huerto, Zig Zag Danza, 'Jardín secreto'. 20.30 : Antiguo Instituto, Lucía Álvarez La Piñona, 'Insaciable'.

Domingo 12 12.30 : Espacio escénico El Huerto, Zig Zag Danza, 'Jardín secreto'. 13 : Plaza Mayor, Héctor Plaza y Kiko López, 'Lo que los árboles no cuentan'. 20.30 : Antiguo Instituto, Pablo Dávila Producciones, 'Duetos sobre la fortuna'.

Lunes 13 17.30 y 18.30: Espacio El Huerto, Baychimo Teatro, 'Pinxit'.

Sábado 18 18 : Espacio El Huerto, Escena Miriñaque S. L., 'tÁ'. 20.30 : Teatro Jovellanos, Proyecto Piloto, 'Sin embargo se mueve'.

Domingo 19 12.30 : EspacioEl Huerto, Escena Miriñaque S. L., 'tÁ'. 13.30 y 19 : Museo del Ferrocarril, María Moreno, 'Verso libre'. 17.30 : La Laboral, LaMona Danza, 'Memorias de trapo'.

Lunes 20 11: La Laboral, LaMona Danza, 'Memorias de trapo'.

Martes 21 12 y 18: CMIPumarín, Animal Religion, 'Copiar'.

Miércoles 22 12 y 18: CMIPumarín, Zig Zag Danza, 'Mimesis'.

Sábado 25 20.30: Teatro Jovellanos, Led Silhouette, 'Halley'.

Domigno 26 13: Plaza del Marqués, 'Danzódromo', fiesta final de Danza Xixón 2025.

Serán más de 50 actividades –llevadas a cabo por más de 25 profesionales y compañías– entre espectáculos de danza, laboratorios y dos líneas de programación: Danza Extendida y Trazando Conexiones. La primera permitirá disfrutar de presentaciones, encuentros, instalaciones, proyecciones y el primer certamen de danza urbana, Urban moves, una iniciativa que «pretende abrir un camino de encuentro a nivel local en conexión con otros territorios», explicó Montserrat López, concejala de Cultura. El resto de actos tendrán lugar en La Danzatería, ubicada en la Sala 3 del Antiguo Instituto, que contará además con las intervenciones artísticas de Federico Granell, 'Bañistas en Siracusa', y una proyección de Paco Nadie, 'Durmiendo en la orilla'.

El programa Trazando Conexiones, por otra parte, pretende conectar el baile «con el mayor número de personas, trabajando de forma coordinada con otros agentes que fomentan el cuidado, el estudio y la difusión de las artes en movimiento». Hablamos de la Asociación de Profesionales de la Danza de Asturias, el Conservatorio de Música y Danza de Gijón, la Escuela Superior de Arte Dramático, las academias de danza de Asturias o la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que llevará el proyecto 'Una vida en danza' hasta varios centros de personas mayores.

Habrá hueco en la programación, por supuesto, para las compañías asturianas: tendrá un lugar destacado Zig Zag Danza, que celebra también su 25 aniversario y que contará con una exposición retrospectiva en Laboral Centro de Arte. Se suman a ella Pablo Dávila, Lucas García y Proyecto Piloto.

El fin de fiesta tendrá lugar el domingo 26 de octubre en la plaza del Marqués con el 'Danzódromo', un espectáculo que pretende involucrar al público para «compartir, emocionarnos, vibrar y desear que de nuevo la danza vuelva para llenar nuestros vacíos. Una fiesta intergeneracional para que bailemos juntos».