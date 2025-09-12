La programación de otoño del Jardín Botánico de GIjón: calabazas, escritura japonesa y cosmética vegana Amplía su Samaín a dos días, el 31 de octubre y el 1 de noviembre con una fiesta con Dj

Félix Méjica, presidente de la asociación ADAPAS, Chus Barrientos, responsable de actividades del Jardín Botánico, Tomás Fernández Velilla, jefe de Servicio de Protección y Educación del Medio Natural, Jesús Martínez Salvador, presidente del Botánico, Paula Noval, diseñadora gráfica y Loli Castro y Carmen Sánchez, miembros del grupo poético Encadenados en la presentación del programa.

Eva Hernández Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:03 Comenta Compartir

Este mes llega el otoño y con él también lo hace la programación del Jardín Botánico de Gijónque copará esta estación. Las actividades comenzarán el 20 de septiembre con un taller de trasformación de lonas de la fachada del espacio en bolsas y terminarán el 14 de diciembre con la visualización de las aves del botánico.

La programación especial de Samaín, una de las más demandadas, bajo título 'Calabazas y calaveras' llega con una novedad importante. La noche del viernes 31 de octubre, habrá una fiesta exclusivamente para personas adultas, con un formato más festivo: DJ, bailarines y varias sorpresas. Se celebrará entre las 20 y las 00 horas, y se espera que el público acuda con sus galas más terroríficas.

El sábado 1 de noviembre, el ambiente será distinto, pero no menos espeluznante: la jornada estará dedicada a las familias, con todo el encanto que caracteriza cada año a esta tarde en el Botánico. Durante estos dos días la entrada aplicada será la de días especiales, con precios de 3,5 euros para los menores de 12 años, de 6,5 euros para los adultos y de 4,5 euros para quienes tengan entre 12 y 26 o mas de 65 años. «Habrá sorpresas, muchas novedades y… hasta aquí podemos leer», señaló el presidente del Botánico, Jesús Martínez Salvador que presentó la programación este viernes junto con Tomás Fernández Velilla, jefe de Servicio de Protección y Educación del Medio Natural en el Jardín Botánico.

Durante estos meses, tendrá lugar el II Encuentro de Voluntariado los días 4 y 5 de octubre donde se reunirán en torno a veinte asociaciones de voluntarios relacionados con la cultura o el medioambiente, entre otros. Durante el domingo 5 de agosto, el grupo poético Encadenados celebrará al mediodía una lectura poética y un homenaje al poeta Ángel González por los cien años que se cumplen de su nacimiento. Además se expondrá un retrato del poeta junto con su biografía y varios de sus poemas en el espacio.

Del 6 al 13 de noviembre, se celebrará Semana de la Ciencia del 6 al 13 de noviembre. Una «cita emblemática de este otoño». Durante estos días, el Botánico se traslada a la ciudad celebrando una serie de charlas en el Antiguo Instituto. Las ponencias versarán sobre los proyectos de armoaturalización de la ciudad durante estos dos últimos años. De esta forma se pretende «trasladar a la ciudadanía todas las actividades que se han ido desarrollando y el impacto que esta naturalización va a tener en la sociedad gijonesa y asturiana», indicó Velilla. Estas charlas serán gratuitas hasta completar aforo.

Más allá de estas tres líneas, el Jardín Botánico también ofrecerá talleres para los amantes de la creatividad y la sostenibilidad como decoración de calabazas durante la temporada del Samaín, clase de escritura japonesa o de cosmética vegana, de adornos navideños, preparación de mesas, de cerámica o de arte floral. Desde el ámbito de bienestar y conexión con la naturaleza habrá sesiones de relajación y de conexión con la misma. También se podrá descubrir el Botánico con dinámicas sensoriales o identificar aves.

Asimismo, para aquel que busquen conocimiento y reflexión habra un ciclo de charlas en la entidad, en concreto se hablará de los bosques fantásticos y de la arquitectura sostenible, entre otros muchas más actividades. Completa la oferta los talleres para personas con discapacidad organizados con la colaboración de Colectivo Berde.

Los precios para los talleres de adultos serán de 10 euros y para los familiares 6 euros. Los talleres de arte y discapacidad serán gratuitos y las visitas guiadas a las aves del Botánico estará incluido con el precio de la entrada.