'El mar' de los niños de Bañuelos se asoma a Avilés

Hubo un maestro que prometió a sus alumnos el mar. Hubo también una película que narró esa historia real que este viernes llega al Teatro Palacio Valdés de Avilés (20 horas) hecha teatro con la firma de Alberto Conejero, quien dirige, junto Xabier Bobés, esta mágica historia que es pura emoción. Corría el año 1934 cuando un joven maestro catalán llamado Antoni Benaiges llegó a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un pueblo de Burgos, donde puso en marcha innovadores métodos pedagógicos invitando a los niños a que publicaran sus emociones, sus sueños y sus pensamientos. Un megáfono y una imprenta fueron sus herramientas. En enero de 1936, publican 'El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca', que contiene en verso y prosa las palabras de esos escolares en vísperas de la guerra. Aquel maestro les prometió que iría con ellos al mar a Cataluña, pero el 25 de julio de 1936 Benaiges fue fusilado y no pudo cumplir esa promesa.

Esa peripecia es la que hoy toma las tablas del Teatro Palacio Valdés de Avilés con Xavier Bobés y Sergi Torrecilla en el reparto y con la sutileza y la delicadeza por bandera, con una mirada absolutamente conmovedora y poética hacia la realidad.

«Es una experiencia muy luminosa y enriquecedora» en palabras de Alberto Conejero, uno de los grandes dramaturgos del momento, que confiesa que en cada representación se crea una delicadísima atmósfera, una singular comunión con el público. «Cada función toca el corazón del público, algo para lo que no existe fórmula, que a veces ocurre y a veces no, y sentir que has alcanzado un tuétano de verdad... 'El mar' está entre mis obras más importantes, y no solo por el éxito de público y crítica, sino por ese diálogo que establece con los espectadores», aseguraba Conejero en una reciente entrevista sobre este trabajo de 65 minutos de duración.

A partir de los textos de los niños, se construye una dramaturgia emotiva

Hay una comunicación muy especial porque también lo es la historia y la manera en la que los dos actores la cuentan al público. «Durante la función se da algo que no siempre sucede en el teatro y que observamos como un raro prodigio: una idea de comunidad que se mira, que se piensa, que se reúne y que se reconoce en sus heridas, pero también en sus esperanzas», afirma el autor de 'La piedra oscura'.