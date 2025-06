Oviedo, de fiesta el Martes de Campo

Pablo A. Marín Estrada Gijón Martes, 10 de junio 2025, 08:36 Comenta Compartir

La romería del Martes de Campo en Oviedo es la cita más destacada de la agenda cultural y de ocio de este martes, 10 de junio. No obstante, las opciones para disfrutar de un tiempo de entretenimiento son muchas y variadas; entre ellas, el estreno del documental 'John & Yoko: One To One', que desde esta tarde puede verse en varios cines de Asturias.

Gijón

Arqueología y memoria de Lucus Asturum

El Ateneo Obrero acoge en su sede de la Escuela de Comercio la conferencia organizada en colaboración con la revista Ástura 'Lucus Asturum. Arqueología y memoria de una civitas romana en el centro de Asturias' de la arqueóloga Esperanza Martín. La investigadora abordará los importantes hallazgos obtenidos en las sucesivas campañas de excavación que dirige desde 2015 en este yacimiento del concejo de Llanera, con ocupación desde época romana a la medieval. 19 horas. Entrada libre.

Estreno del documental 'John & Yoko: One To One'

Hoy, varios horarios, en Ocine Premium Los Fresnos y Yelmo Cines Ocimax. Los cines de Los Fresnos y los Yelmo acogen el estreno del documental que retrata el universo íntimo de John Lennon y Yoko Ono, ambientado en Nueva York en 1972. La cinta combina material nunca antes visto con imágenes de la cultura pop televisiva de la época. Parte de un momento histórico: el único concierto de larga duración que Lennon ofreció tras la disolución de The Beatles, una actuación cargada de energía, mensaje y complicidad junto a Yoko Ono. Se podrá ver también el próximo jueves 12 de junio.

Charla : 'Arias de ópera y romanzas de zarzuela'

Hoy, a las 19 horas, en la Escuela de Comercio. El Ateneo Jovellanos acoge en su ciclo 'Música e imágenes' impartido por el expresidente de la entidad Luis Rubio Bardón una charla y audición dedicada a las arias operísticas y las romanzas de zarzuela. Entrada libre.

Documental del mes: 'Pequeños acróbatas'

Hoy, a las 19 horas, en el Antiguo Instituto. El Centro de Imagen programa en su ciclo documental el filme 'Pequeños acróbatas', una coproducción italo-belga dirigida por la cineasta croata Nika Saravanja sobre los niños acróbatas de los suburbios de Nairobi (Kenia). 85 minutos. Acceso libre.

Exposición: 'Un río sin puentes'

Hasta el 22 de junio, en la Sala 1 del Antiguo Instituto. Esta muestra del fotógrafo Andrés Solla explora la compleja relación de los habitantes de Demmin, una pequeña ciudad alemana, con su pasado. En mayo de 1945, ante la llegada del Ejército Rojo y durante tres días, 1.200 personas se quitaron la vida en un acto desesperado que marcó el presente y el futuro del lugar. Este trabajo aborda la memoria colectiva y el trauma generacional asociado al mayor suicidio colectivo en la historia de Alemania durante el final de la II Guerra Mundial. Centrándose en las generaciones más jóvenes, este proyecto reflexiona sobre la construcción de la identidad en un lugar atravesado por el trauma y el silencio. De lunes a viernes de 9 a 21 horas. Sábados de 10 a 14 y de 16 a 21. Domingos y festivos de 10 a 14.

'Terranautas. Notas para un nuevo mapa del mundo'

Hasta el 11 de noviembre, en Laboral Centro de Arte. Las obras de seis creadores que desarrollaron sus proyectos en las residencias artísticas de Laboral durante 2024 forman esta exposición comisariada por Marcos de La Fuente que busca reflejar nuevas miradas desde la investigación y la producción artística a un mundo complejo y cambiante. Lucía Batalla, Inés Benito, Joana Carro, Olmo Cuña, Martín Huamanchumo y Gonzalo Mon son los nombres de los creadores seleccionados para esta muestra.

Exposición: 'Analogías'

Hasta el 26 de junio, en el Antiguo Instituto. Muestra organizada por el Ateneo Obrero en el marco de sus Jornadas Fotográficas DEFOTO. Su autora, Aurora García Polanco, forma parte de un equipo que está realizando un estudio fenológico de una serie de plantas del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Durante el mismo se planteó dar una mirada distinta y destacar la sorprendente plasticidad de las formas de las plantas y encontrar paralelismos entre las formas vegetales y otras formas que podemos observar en nuestro entorno. Sala 3, 1ª planta.

Oviedo

Romería del Martes de Campo

El Campo San Francisco es, desde las 9 horas, escenario de nuevo de la romería del Martes de Campo. La Sociedad Protectora de La Balesquida repartirá 4.200 bollos, de los que 225 serán donados, también siguiendo la tradición, a la Cocina Económica.

Hasta las dos de la tarde, los socios pueden recoger los bollos en la carpa instalada para la ocasión para disfrutarlo en las mesas que coparán este eje del Campo. Todo ello, amenizado por la música de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y por el concierto a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. Ambas agrupaciones protagonizan la alborada musical, a las 11.30 horas, desde la plaza de Porlier al Campo.

No faltarán los juegos infantiles de madera y talleres de pintacaras y tatoos, todos gratuitos. La romería está prevista a las 16 horas bajo la música de Okka Dj.

Estreno del documental 'John & Yoko: One To One'

Hoy, varios horarios, en Cinesa Intu Asturias, Cines Embajadores Foncalada y Yelmo Cines Los Prados. Varias salas de cine acogen el estreno del documental que retrata el universo íntimo de John Lennon y Yoko Ono, ambientado en Nueva York en 1972. Se podrá ver también el próximo jueves 12 de junio.

Exposición 'Duelos y quebrantos'

Hasta el 27 de junio, en la biblioteca del edificio histórico de la Universidad de Oviedo . Esta muestra singular saca a la luz una de las colecciones más amplias y variadas de tratados, manuscritos y ediciones raras sobre el arte de la espada que existen en España y, sin duda, la más completa conservada en una biblioteca universitaria. La exposición ofrece una mirada única sobre la evolución histórica de la esgrima, con piezas que abarcan siglos de tradición en el combate, junto con materiales visuales que permiten una comprensión más profunda de las técnicas y el contexto histórico. De lunes a viernes: de 12 a 14 y de 17 a 19 horas.

Exposición 'Paisajes Interiores'

Hasta el 31 de agosto, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La muestra, primera individual en la pinacoteca asturiana de la artista Covadonga Valdés Moré (Gijón, 1966), plantea un recorrido a través de su trabajo más reciente sobre papel. La selección de obras, procedentes en su mayoría de la colección de la artista, se compone de dibujos de distintos formatos y técnicas, varios ejemplos de estampas y un conjunto de sus característicos jardines de bolsillo, entre los que se encuentra el del propio Museo, el jardín del palacio de Velarde. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas.

Avilés

Cine: 'La niña de la cabra'

El ciclo El Cine de los Martes proyecta esta tarde, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura la película 'La niña de la cabra' dirigida en 2025 por Ana Asensio, una hermosa y emocionante historia de amistad infantil. Acceso libre hasta llenar aforo.

Exposición: Martín Chirino

Hasta el 21 de septiembre, en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Niemeyer exhibe la muestra 'Dear Martin! (Martin Chirino en los Estados Unidos)', comisariada por Alfonso de la Torre y que reúne un conjunto de unas 27 esculturas y otra treintena de dibujos del artista nacido en Las Palmas, hace ahora un siglo. Junto a las citadas obras, contará con piezas fílmicas, correspondencia, fotografías y publicaciones, hasta músicas, que tienen que ver con su relación con los Estados Unidos. Cada una de las obras presentes se contextualiza con su vínculo norteamericano y proceden de diversas colecciones, tanto privadas como públicas, entre ellas el propio legado del artista, la Colección Azcona, la Colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la Colección BBVA, el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. 4 euros.

Exposición: Gonzalo Juanes 'Una incierta luz'

Hasta el 15 de junio, en el Centro Niemeyer. El fotógrafo asturiano Gonzalo Juanes (Gijón, 1923-2014) es el protagonista de esta exposición comisariada por el también fotógrafo y periodista español Chema Conesa, que repasa la obra de uno de los nombres claves de la imagen documental en color de la España contemporánea. Entrada 4 euros. Horarios: de miércoles a domingo, en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

'Artistas asturianos en la colección Pérez Simón'

Hasta el 28 de septiembre, en la Casa de Cultura. Tras las muestras dedicadas a Úrculo y Sorolla, el público avilesino podrá disfrutar de esta nueva exposición de obras atesoradas en la colección del empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón. Comisariada, como las anteriores, por Alicia Vallina, se reúne una escogida selección de cuadros de los artistas asturianos más representativos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se trata de pinturas de Darío de Regoyos, Juan Martínez Abades, Agustín Otermín y García Bustamante, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Mariano Moré, Paulino Vicente Rodríguez, Aurelio Suárez, Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Armando Suárez, Hugo Fontela, Sebastián Miranda, José María Navascués, Fernando Suárez y Amado González Hevia 'Favila'. Horarios de visitas: Lunes a sábado, de 11 a 14 y 17 a 21 horas.

Temas

Planes en Asturias