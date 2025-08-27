Visitas guiadas en Asturias: el plan turístico que combina ocio y cultura

Isabel Gómez Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:33 Comenta Compartir

¿Qué es esto? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Son muchas las preguntas que podemos hacernos cuando visitamos un lugar por primera vez o cuando cruzamos las puertas de un museo repleto de obras de arte o curiosos artilugios. Hacerlo de forma libre, tan solo con la información de una guía, un folleto o una página web, puede resultar una experiencia sorprendente, pero también puede dejarnos con la sensación de que nos hemos perdido algo que merecía la pena.

De ahí que ayuntamientos y otras organizaciones hayan consolidado programas estivales de visitas y recorridos guiados por sus dominios. Garantizan al visitante un conocimiento detallado de lo que ve. En los equipamientos culturales y espacios económicos, la oferta de visitas guiadas responde también a la necesidad de preservar los recursos que atesoran o continuar con la actividad cotidiana que realizan. Sea como sea, no resta a un ápice al atractivo de este tipo de propuestas turísticas que combinan ocio y cultura.

Aunque el final del verano se acerca, aún son muchos los lugares de Asturias en los que es posible realizar recorridos guiados.

Museos de Gijón

Por ejemplo, el Museo del Ferrocarril de Asturias y el Museo de la Ciudadela Celestino Solar, ambos en Gijón, ofrecen desde este hoy, 27 de agosto, y hasta el domingo 31 recorridos guiados por sus instalaciones.

El Museo del Ferrocarril ofrece una visita por sus espacios y piezas más relevantes para comprender la importancia que tuvo ese medio de transporte en Asturias. Por su parte, el Museo de la Ciudadela Celestino Solar invita a adentrarse en su patio y sus antiguas viviendas. Las visitas, gratuitas, se realizarán a las 12 y 17 horas y no es necesario realizar inscripción previa.

También los museos arqueológicos de Gijón cuentan desde el mes de julio con un plan estival de visitas guiadas. Se trata de 'Arqueobús', una iniciativa que invita a seguir un itinerario dramatizado por el castro de la Campa Torres y la Villa Romana de Veranes.

Este recorrido para todos los públicos aún podrá realizarse el último fin de semana de agosto (días 30 y 31) y el primero de septiembre (días 6 y 7). La ruta, que parte de la parada de autobuses de la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril, se desarrolla de 16.30 a 19.30 horas y tiene un coste de 5 euros (gratuito para menores de 16 años). Tiene aforo máximo, por los que es preciso inscribirse en la web reservagijon.es.

Ampliar Visita guiada al Museo del Ferrocarril de Gijón. V. S.

Aller: naturaleza e historia

También varios concejos y pueblos asturianos cuentan con programas estivales de visitas guiadas para dar a conocer sus rincones. Uno de los más populares es el del concejo de Aller. De hecho, algunas de sus actividades agotan las plazas previstas en muy poco tiempo.

Inscripciones y reservas Teléfono teléfono 985 481 439

Correo electrónico info@aller.es

Una de las más demandadas cada verano son las rutas teatralizadas que se realizan desde julio. De acuerdo al calendario anunciado para este año, aún restan por realizarse las rutas 'Los secretos del Pozo San Fernando' del 31 de agosto y los días 6, 13 y 20 de septiembre (parte de Uriés a las 11.30 horas) y las del 'Xurbeo Mitológico' anunciadas para el 30 de agosto y 7, 14 y 21 de septiembre (desde Murias a las 11.30 horas).

También habrá una ruta senderista guiada por El Gumial el sábado 30 (9.30 horas, desde Cuevas) y otra por el románico de Aller el 31 de agosto. Además, este fin de semana se podrán realizar las últimas visitas guiadas (y talleres infantiles) que oferta este verano Centro de Interpretación de la Vía. Sea cual sea la actividad elegida, es necesario realizar reserva previa.

Ribadesella: pasado urbano y pesquero

Inscripciones y reservas Presencial Oficina de Turismo de Ribadesella

Teléfono 985 860 038

Otro pueblo que apuesta por las visitas guiadas para dar a conocer sus rincones a los visitantes es Ribadesella. De miércoles a domingo hasta el 30 de septiembre ofrece recorridos guiados gratuitos de una hora de duración por su casco histórico (11 horas) y la lonja y el puerto pesquero (12.30 horas), así como un paseo indiano (17 horas).

Santo Adriano: arte y vida en la aldea

Inscripciones y reservas Teléfono 691504045

Correo electróncio info@laponte.org

También Santo Adriano ofrece itinerarios culturales gratuitos hasta el 30 de septiembre. Hay varias alternativas, diseñadas para satisfacer los más variados intereses. Se trata de: 'Viaje a los orígenes del arte' (jueves y sábados a las 12 horas y viernes y domingo a las 16); 'Iglesia de Santo Adriano de Tuñón' (jueves y sábados a las 11 horas y viernes y domingo a las 18); 'Villanueva, una aldea campesina' (jueves a las 16 horas y viernes a las 12), 'Senderos de hierro' (domingos a las 11) y 'Arte, vida y cultura en la Edad Media' (miércoles a las 11). Para todos ellos es imprescindible reservar.

Por la Senda del Oso en Proaza

Inscripciones y reservas Teléfono 985 963 060

Correo electróncio info@osodeasturias.es

Visitas guiadas gratuitas realiza también la Fundación Oso de Asturias en Proaza para dar a conocer la realidad del oso pardo cantábrico. Lunes, miércoles, viernes y domingos a las 10.30 horas hasta el 7 de septiembre se realizará un recorrido guiado desde la Casa del Oso de Proaza hasta el cercado de la osa Molina en la Senda del Oso. Es imprescindible inscribirse.

Rulas de Avilés y Puerto de Vega

Inscripciones Teléfono de Avilés 985544325

Correo electrónico de Avilés turismo@aviles.es.

Presencial en Avilés Oficina de Turismo de Avilés

Teléfono de Puerto e Vega 985648009

Otros espacios de interés que ofrecen visitas guiadas gratuitas son el yacimiento arqueológico del Chao Samartín, en Grandas de Salime, (no es preciso reservar) y las rulas de Avilés y Puerto de Vega.

La lonja avilesina puede visitarse de forma gratuita martes y viernes a las 16.30 horas hasta el 5 de septiembre. Para realizar este recorrido, de 1.30 horas de duración, es preciso inscribirse.

La de Puerto de Vega, por su parte, está abierta a las visitas de lunes a viernes durante todo el año. El recorrido, de algo más de una hora de duración, se realiza a las 11 y a las 16.15 horas y tiene un coste de 3 euros (para los menores de 12 años es gratuito). Se recomienda hacer reserva previa.

Ampliar Visita guiada a la rula de Avilés. Arnaldo García