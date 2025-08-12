Aller promociona con gaitas, en la Feria de Muestras, «un concejo perfecto para vivir»

Día de Aller. La banda de gaitas allerana 'El Gumial', y representantes de la Cámara de Comercio recibieron a los dirigentes políticos del concejo a las puertas de la Feria de Muestras

Jana Suárez Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 21:13

Segundo año que se celebra el Día de Aller, y sus paisanos respondieron. Cerca de trescientos alleranos participaron en la jornada. «Nos encanta en primer lugar de estar en Gijón. El eslogan turístico del concejo es 'Aller, para volver'. «No podría resumir mejor lo que venimos a mostrar aquí a la Feria, que nuestro concejo es perfecto para vivir, para disfrutar y que apuesta por la sostenibilidad de sus paisajes, por recorrerlos y conocerlos; pero también por la innovación que es la clave de nuestro futuro», destacó su teniente alcalde , Roberto Fernández.

«Ser alleranu ye un privilegiu»

Entró la comitiva allerana con fuerza y alegría precedida por la banda de gaitas del concejo, 'El Gumial', que recorrió el recinto interpretando varios temas, el que más gustó a la gente fue el compuesto por ellos mismos, 'BZ', «ye un tema que respiga el alma, yes alleranu ye un privilegiu y eso queremos transmitir aquí en la Fidma y al mundo entero».

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, destacó el orgullo que es para este escaparate comercial «contar con la presencia de un concejo tan histórico como Aller». Cuenta con estand propio donde destacan su naturaleza, paisaje, territorio o la estación de esquí de Fuentes de Invierno. «Gracias a unas gafas 3D puedes sentir que desciendes por nuestras pistas de nieve», alabó la concejala de Turismo, Elena Zapico, quien destacó una charla sobre astronomía que se celebró, ayer tarde, en la que «damos a conocer como el Alto de Coto Bello, era el escenario ideal para disfrutar de un eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026», aseveró Zapico.

Fabada y escanda

De gastronomía también presumió Aller, en su Día en la Fidma, delante de personalidades políticas como la consejera de Política Lingüística, Cultura y Deporte, Vanessa Gutiérrez; de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; o del secretario general del sindicato SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi. Daniel Lasarte, propietario del restaurante Casa Morán, resaltó la importancia de hacerse con el premio a la Mejor Fabada del mundo «por la calidad de nuestro compango, cómo no, de Aller», aseveró. «Perfecto para degustar con el panchón, preparando con la escanda, un cereal tradicional recuperado en Aller y que es sano, sostenible y a la par un motor económico», subrayó Guillermo García, ingeniero agrónomo del Serida.