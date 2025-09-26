Pueblos bonitos y mágicos de Asturias para redescubrir en otoño

Isabel Gómez Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

El otoño transforma el paisaje. Y la despensa. Tanto, que incluso parajes conocidos parecen nuevos y platos degustados muchas veces vuelven a sorprender. Por eso, esta estación es una gran oportunidad para recorrer Asturias y descubrir (o redescubrir) sus infinitos paisajes.

Si alguien no sabe por dónde empezar o qué destino elegir, bien puede recurrir a alguna de las redes de promoción turística más populares del país: Los Pueblos Más Bonitos de España y Pueblos Mágicos de España. En ambas, Asturias está muy bien representada.

Pueblos Bonitos en Asturias

La asociación de pueblos más bonitos reúne a poblaciones de menos de 15.000 habitantes que destacan por «tener un patrimonio arquitectónico o natural certificado». De hecho, «cualquier pueblo que ostente nuestra marca cumple unos criterios de calidad, belleza y accesibilidad turística que no defraudará a ningún visitante», aseguran desde la entidad, al tiempo que afirman que «recorrer Los Pueblos más Bonitos de España es descubrir lo más bello y auténtico de uno de los países más antiguos del mundo».

De Asturias, a esta red están adheridas cinco localidades: Bulnes (Cabrales), Cudillero, Lastres (Colunga), Tazones (Villaviciosa) y Torazu (Cabranes).

Pueblos Mágicos en Asturias

Además de pueblos bonitos, España (y Asturias) cuenta con 'pueblos mágicos', localidades seleccionadas «en base a diez áreas de trabajo que incluyen Calidad de Vida, Urbanismo, Patrimonio, Fiestas y Tradiciones, Gastronomía y Productos Locales, Paisajes, Naturaleza y otros intangibles que hacen que unos pueblos sean únicos», explica esta organización que busca el desarrollo de los territorios a través de un turismo sostenible.

Asturias cuenta con nueve destinos 'mágicos'. Son el concejo de Allande y las villas de Cangas de Onís, Castropol, Cecos (Ibias), Luarca, Salas, San Esteban (Muros de Nalón), Tapia de Casariego y Taramundi.

Pueblos Gastronómicos

Una red de promoción turística nacional de fundación mucho más reciente es la de Pueblos Gastronómicos. Se trata de una organización de municipios de todo el país que ofrecen a cada visitante «experiencias, sensaciones, momentos e instantes mientras pasea por sus calles y plazas, descubre sus monumentos, participa de sus historias, comparte tiempo con sus habitantes y se sienta a la mesa para disfrutar de una receta tradicional, un producto de calidad, un plato de ensueño o de la magia de una fusión perfecta entre turismo, gastronomía, patrimonio, tradición, gentes y alma».

Como no podía ser de otra forma, en esta red también está Asturias, representada por Cangas del Narcea. En su mesa está muy presente el otoño. Elaboraciones derivadas de la matanza, frutos del bosque, miel y, por supuesto, el vino son algunos de los productos que se pueden saborear en esta estación.

Los viñedos de la DO Cangas, además, tiñen el paisaje de ocre y oro, lo que lo convierte en todo un reclamo para visitar el concejo y recorrer la comarca suorccidental. Además, en torno al 12 de octubre, la villa celebra la Fiesta de la Vendimia.

Destinos Indianos en Asturias

Una historia diferente invita a descubrir la red de destinos turísticos Indianos del Norte, a la que pertenecen municipios de las comunidades cantábricas que cuentan con un gran legado indiano del que presumir y que promocionar. Por eso, Ribadedeva y Boal forman parte de esta agrupación, pues atesoran los que son algunos de los conjuntos de arquitectura indiana más destacados de España.

Como ven, no faltan razones para recorrer y redescubrir Asturias en otoño.

