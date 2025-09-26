El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Castropol, uno de los Pueblos Mágicos de España. D. Arienza
Qué ver en Asturias

Pueblos bonitos y mágicos de Asturias para redescubrir en otoño

Casi veinte pueblos del Principado están adheridos a redes nacionales de promoción turística por su riqueza patrimonial, cultural o gastronómica

Isabel Gómez

Isabel Gómez

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:03

El otoño transforma el paisaje. Y la despensa. Tanto, que incluso parajes conocidos parecen nuevos y platos degustados muchas veces vuelven a sorprender. Por eso, esta estación es una gran oportunidad para recorrer Asturias y descubrir (o redescubrir) sus infinitos paisajes.

Si alguien no sabe por dónde empezar o qué destino elegir, bien puede recurrir a alguna de las redes de promoción turística más populares del país: Los Pueblos Más Bonitos de España y Pueblos Mágicos de España. En ambas, Asturias está muy bien representada.

Pueblos Bonitos en Asturias

La asociación de pueblos más bonitos reúne a poblaciones de menos de 15.000 habitantes que destacan por «tener un patrimonio arquitectónico o natural certificado». De hecho, «cualquier pueblo que ostente nuestra marca cumple unos criterios de calidad, belleza y accesibilidad turística que no defraudará a ningún visitante», aseguran desde la entidad, al tiempo que afirman que «recorrer Los Pueblos más Bonitos de España es descubrir lo más bello y auténtico de uno de los países más antiguos del mundo».

De Asturias, a esta red están adheridas cinco localidades: Bulnes (Cabrales), Cudillero, Lastres (Colunga), Tazones (Villaviciosa) y Torazu (Cabranes).

Imagen de Galeria

Pueblos Bonitos de España

Cudillero D. Arienza
Imagen de Galeria

Pueblos Bonitos de España

Torazo J. C. Román.
Imagen de Galeria

Pueblos Bonitos de España

Bulnes N. A.
Imagen de Galeria

Pueblos Bonitos de España

Tazones U. S. B.
Imagen de Galeria

Pueblos Bonitos de España

Lastres J. G. L.

1 /

Pueblos Mágicos en Asturias

Además de pueblos bonitos, España (y Asturias) cuenta con 'pueblos mágicos', localidades seleccionadas «en base a diez áreas de trabajo que incluyen Calidad de Vida, Urbanismo, Patrimonio, Fiestas y Tradiciones, Gastronomía y Productos Locales, Paisajes, Naturaleza y otros intangibles que hacen que unos pueblos sean únicos», explica esta organización que busca el desarrollo de los territorios a través de un turismo sostenible.

Asturias cuenta con nueve destinos 'mágicos'. Son el concejo de Allande y las villas de Cangas de Onís, Castropol, Cecos (Ibias), Luarca, Salas, San Esteban (Muros de Nalón), Tapia de Casariego y Taramundi.

Imagen de Galeria

Pueblos Mágicos

Cangas de Onís J. Simal
Imagen de Galeria

Pueblos Mágicos

Luarca E. C.
Imagen de Galeria

Pueblos Mágicos

Salas J. M. Pardo
Imagen de Galeria

Pueblos Mágicos

San Esteban O. Villa
Imagen de Galeria

Pueblos Mágicos

Taramundi D. Arienza

1 /

Pueblos Gastronómicos

Una red de promoción turística nacional de fundación mucho más reciente es la de Pueblos Gastronómicos. Se trata de una organización de municipios de todo el país que ofrecen a cada visitante «experiencias, sensaciones, momentos e instantes mientras pasea por sus calles y plazas, descubre sus monumentos, participa de sus historias, comparte tiempo con sus habitantes y se sienta a la mesa para disfrutar de una receta tradicional, un producto de calidad, un plato de ensueño o de la magia de una fusión perfecta entre turismo, gastronomía, patrimonio, tradición, gentes y alma».

Como no podía ser de otra forma, en esta red también está Asturias, representada por Cangas del Narcea. En su mesa está muy presente el otoño. Elaboraciones derivadas de la matanza, frutos del bosque, miel y, por supuesto, el vino son algunos de los productos que se pueden saborear en esta estación.

Los viñedos de la DO Cangas, además, tiñen el paisaje de ocre y oro, lo que lo convierte en todo un reclamo para visitar el concejo y recorrer la comarca suorccidental. Además, en torno al 12 de octubre, la villa celebra la Fiesta de la Vendimia.

Vendimia en Cangas del Narcea B. G. H.

Destinos Indianos en Asturias

Una historia diferente invita a descubrir la red de destinos turísticos Indianos del Norte, a la que pertenecen municipios de las comunidades cantábricas que cuentan con un gran legado indiano del que presumir y que promocionar. Por eso, Ribadedeva y Boal forman parte de esta agrupación, pues atesoran los que son algunos de los conjuntos de arquitectura indiana más destacados de España.

Como ven, no faltan razones para recorrer y redescubrir Asturias en otoño.

Imagen de Galeria

Destinos Indianos del Norte.

Colombres, capital de Ribadedeva J. G. L.
Imagen de Galeria

Destinos Indianos del Norte

Boal. J. L. C.

1 /

