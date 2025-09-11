El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La viceprsidenta segunda, Yolanda Díaz, este miércoles durante el primer pleno del curso político en el Congreso, en el que decayó su reforma para reducir la jornada laboral. Borja Sánchez-Trillo / EFE

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El Ejecutivo confía en que los ataques a los posconvergentes en el debate de la jornada laboral no afecten a otras negociaciones como las de los Presupuestos pero aboga por «tender puentes», mientras la vicepresidenta segunda alega que ella y no entrega «su país» ni acepta «chantajes»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:04

Yolanda Díaz se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont en septiembre de 2023, en plena negociación de la investidura, cuando Pedro Sánchez no se planteaba ... aún dar un paso de esa envergadura. La semana pasada, cuando fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien viajó a la capital comunitaria para celebrar un encuentro y engrasar relaciones con el líder de Junts, sobre el que aún pesa una orden de detención en España, la defendió como una buena notica y muestra de «normalidad democrática». Este miércoles, en el debate de totalidad de la jornada laboral, en cambio, se entregó a un discurso abiertamente hostil contra los posconvergentes con el que el PSOE no se siente cómodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  4. 4 El xatu milagro de Fontaciera
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts