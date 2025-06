Ayuso, a la ministra Mónica García: «No querrás saludar a una asesina»

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado la escena más tensa en la ... previa a la reunión de la conferencia de presidentes en Barcelona. Ha sido en el momento en que los miembros del Gobierno saludaban a los dirigentes autonómicos antes de las fotos protocolarias con el Rey. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, la ministra ha ido a saludar a la presidenta madrileña y ésta le ha quitado la cara, mientras le recordaba que le había llamado «asesina» con motivo de la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. «¿Perdona?», ha replicado la ministra. Fuentes de su entorno, han señalado que Ayuso estaba muy nerviosa, inquieta e agresiva. Mónica García le ha replicado que nunca le ha llamado asesina y que es mentira que lo haya hecho. Miembros del personal de protocolo las ha separado. Está muy nerviosa por cómo se esta poniendo todo con las imputaciones, han asegurado desde el entorno de la ministra. Fuentes cercanas a Ayuso, han señalado que cuando le iba a dar dos besos, le ha preguntado. «No querrás saludar a a una asesina».

En los saludos previos a la conferencia de presidentes, todos los asistentes habían mantenido más o menos las formas. No quita para que no hayan aflorado las cuitas entre unos y otros. Vox había presionado en la previa al PP, criticando su asistencia. La formación de la extrema derecha no veía coherente que los presidentes autonómicos del PP se sienten en la misma mesa con quien llaman 'capo de la mafia'.

Una de las más beligerantes contra el presidente del Gobierno ha sido la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. De rojo madrileño, Ayuso ha llegado al palacio de Pedralbes y apenas ha esbozado una sonrisa. Ha saludado al llegar al president Illa, muy fríos ambos, y más tarde ha hecho lo propio con el que considera jefe de la organización mafiosa.

La reunión venía marcada por las amenazas de Ayuso de levantarse de la mesa si algún presidente autonómico empleaba una lengua distinta al castellano. No utilizaré pinganillo, advirtió la presidenta madrileña, que consideraba provinciano hablar en catalán o en euskera en un foro de este tipo. Illa no se ha mordido la lengua y esta mañana ha confirmado que hablará catalán en la reunión. Está por ver si Ayuso consuma la amenaza y se levanta de la mesa y se marcha.

La tensión se ha mascaba también en el saludo entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, después de que el dirigente de Castilla-La Mancha reclamara elecciones tras el caso Leire Díez. Ha sido llamativo también el saludo entre Illa y Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana. Los que con toda seguridad tendrán tiempo para departir son Jorge Azcón y Salvador Illa, que ya se reunieron en privado semanas atrás con motivo de la visita del dirigente socialista a Zaragoza y que deberán afrontar en los próximos días la patata caliente de la sentencia del Supremo que obliga al MNAC de Barcelona a trasladar los murales románicos de Sijena al monasterio oscense.

El Rey ha presidido la recepción y poco después de las 10 de la mañana, ha abandonado el recinto, antes del inicio de la reunión entre el presidente del Gobierno, los 17 líderes autonómicos y los presidentes de las dos ciudades autónomas. El objetivo del Gobierno y del Govern es trasladar la imagen de Cataluña ha recuperado la normalidad institucional. Esta misma cita, en años anteriores, hubiera estado rodeada de fuertes medidas de seguridad, algo más laxas en esta ocasión, y protestas de los grupos independentistas. En la reunión de este viernes, no ha acudido ningún manifestante secesionista a las puertas del recinto del palacio de Pedralbes. Sí había la protesta de una decena de españolistas.