Barbón allana la negociación presupuestaria tras un amplio respaldo en el debate de orientación

La tercera y última sesión del Debate del Estado de la Región sirvió para que el PSOE de Adrián Barbón exhibiera un fuerte respaldo por parte de la Cámara asturiana y escenificara un clima de amplio consenso político previo a la negociación presupuestaria que arranca ... la próxima semana. «Esperamos que esa voluntad de diálogo y de acercar posturas permita que Asturias tenga presupuesto en 2021 ya que es más necesario que nunca», declaró al término del debate la portavoz socialista, Dolores Carcedo.

Y es que el grupo parlamentario socialista consiguió sacar adelante todas y cada una de sus 25 propuestas con el apoyo, principalmente, de IU, Podemos, Foro y Ciudadanos, si bien alcanzó el respaldo unánime en once de ellas mientras que otras ocho salieron adelante únicamente con la oposición de los dos diputados de Vox. Un amplio respaldo parlamentario que no logró ninguna de las otras formaciones, si bien es cierto que el PSOE también recibió fuertes críticas por parte de la líder del PP, Teresa Mallada, quien calificó de «cinismo político impropio en una situación como la que estamos» que el partido que sostiene el Gobierno presente resoluciones «en las que pide a Barbón que haga lo que debió hacer en el último año y no hizo». Una apreciación que también se hizo desde Ciudadanos, Foro y Vox. «Es una tomadura de pelo», denunció Sara Álvarez Rouco, de esta última formación.

La Junta aprobó a propuesta del PSOE iniciativas que van desde la puesta en marcha de la Ley de Salud Pública, el apoyo a los sectores más afectados por las consecuencias de la covid, la mejora del sistema de dependencia y el refuerzo de la digitalización del sistema educativo para contribuir en la eliminación de la brecha digita. Pero también se acordó solicitar al Gobierno asturiano que, a su vez, reclame al nacional la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo, agilizar los trámites para la puesta en marcha de la regasificadora, que la variante de Pajares entre en funcionamiento en 2022 y la abolición de la explotación sexual.

El PP, con la complicidad del resto de las fuerzas de la derecha, consiguió sacar adelante también su propuesta de resolución para poner en marcha un plan de mejora de infraestructuras sanitarias, que el Gobierno regional asuma la gestión de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, que el Ejecutivo de Adrián Barbón presente ante el Gobierno central sin más dilación los proyectos de las empresas asturianas que podrían recibir fondos europeos y que se ponga en marcha un paquete de medidas contra la despoblación con especial incidencia en el Suroccidente, entre otros. «Porque un parque natural no puede convertirse en un parque jurásico», reprochó el portavoz adjunto, Pablo González.

Consejo de Transparencia

También Ciudadanos sumó a su haber varias de las iniciativas aprobadas ayer, como el requerimiento al Ejecutivo regional para el desbloqueo del Consejo de Transparencia o la inclusión de la figura de la enfermera escolar en los centros de Educación Especial, por citar algunos. Pero la mirada de todos estaba puesta en la negociación presupuestaria que arrancará la próxima semana. Y Susana Fernández, portavoz de la formación naranja, dijo que si bien existe un «bloque de izquierdas» que parece dispuesto a consensuar el presupuesto autonómico, su formación también aspira a hacerse un hueco en esa negociación para poder influir en la elaboración de unas cuentas tan importantes como las de 2021.

Podemos, que consiguió el apoyo suficiente para sacar adelante una batería de propuestas de apoyo de las personas más afectadas por las consecuencias de la covid, el refuerzo de los servicios sanitarios y la contratación de un mayor número de profesores para rebajar los ratios de alumnado, también dirigió su discurso hacia la negociación presupuestaria. El secretario general, Daniel Ripa, entiende que es el momento de alcanzar «acuerdos con contenido para que nadie quede atrás» y que «no pueden esperar a la próxima legislatura». No obstante, Ripa advirtió de las dificultades de alcanzar el acuerdo transversal que reclama Barbón para incorporar a otras formaciones al margen de Podemos e IU.

El coordinador regional de IU, Ovidio Zapico, entiende que «la izquierda asturiana en su conjunto debe entenderse» y apuntó la negociación presupuestaria que comienza el martes entre PSOE e IU como «una buena oportunidad» para demostrarlo. Ayer IU solo consiguió sacar adelante una de sus dos propuestas de resolución.

Subida fiscal

Foro, que logró entre otras cuestiones aprobar su propuesta de resolución para apoyar a los ayuntamientos sin remanente, también tiende la mano a un posible acuerdo presupuestario. No obstante, el secretario general, Adrián Pumares, advierte de que la intención de Podemos e IU de aplicar una subida fiscal en Asturias dificultaría que su formación pudiera sumarse a ese pacto. Vox, que se quejó de forma reiterada de que se le excluya continuamente de las mesas de diálogo, no logró sacar ninguna de sus propuestas de resolución, pese a contar con el respaldo puntual de las demás fuerzas de la derecha. Eso sí, la formación que dirige Ignacio Blanco se quedo sola en algunas de sus iniciativas más polémicas como la supresión de dos de las consejerías del organigrama del Gobierno, la puesta en marcha del conocido como 'pin parental' para que los progenitores puedan decidir el tipo de contenido educativo que reciben sus hijos, la eliminación de las partidas dirigidas a la política llingüística o la eliminación de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.