Barbón apela a «la negociación y el diálogo» para afrontar los grandes retos de Asturias El presidente del Principado, Adrián Barbón, ante Santa María del Naranco, durante su discurso. / E. C. El presidente sitúa la industria, la financiación autonómica y las infraestructuras como las prioridades para la presente legislatura PALOMA LAMADRID GIJÓN. Domingo, 8 septiembre 2019, 03:30

El presidente del Principado envía un mensaje cargado de optimismo a la ciudadanía en la celebración hoy del Día de Asturias. Adrián Barbón elige una imagen tan significativa como la de Santa María del Naranco para pronunciar su primer discurso en la festividad de Covadonga como jefe del Ejecutivo regional, «lo que supone un inmenso honor y una gran responsabilidad». Comienza su mensaje con un recuerdo a «las personas que se han visto forzadas a marchar fuera de nuestra tierra para trabajar y hacer su vida», que vivirán el 8 de septiembre «con mayor intensidad».

Barbón hace de su intervención «una oferta abierta al diálogo» para superar los grandes retos a los que se enfrenta Asturias. «Tened por seguro que esta apelación a la negociación y al entendimiento está llena de contenido», dice el presidente, quien retomó así el mensaje transmitido durante el pleno de investidura, el pasado mes de julio, cuando tendió la mano al resto de partidos para trabajar, codo con codo, en favor de la región. Barbón destaca que los próximos cuatro años serán decisivos «para una industria que habrá de mirar de frente a la transición ecológica; con una reforma de la financiación autonómica en la que se dirime el ser o no ser de la solidaridad entre territorios». También cita entre los grandes desafíos de este mandato la conclusión de infraestructuras cruciales para Asturias, como la variante de Pajares «para la puesta en marcha de la alta velocidad ferroviaria». No se olvida Barbón del nuevo pacto social que «concite la cooperación de sindicatos y empresarios», para el que ya se dio el primer paso con una reunión inicial mantenida en agosto con el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, y los secretarios generales de UGT y CC OO, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente. La elaboración de los presupuestos es otro de los asuntos clave para el presidente, que subraya la importancia de alcanzar un acuerdo para disponer de unas cuentas que permitan al Gobierno «poner hasta el último euro disponible a trabajar por la mejor Asturias». «Con todos estos retos a la vista, cómo no voy a ejercer la responsabilidad de llamar sincera, abierta y humildemente al acuerdo», señala.

Un consenso fundamental para trazar un futuro luminoso. Para lo que es imprescindible fomentar el diálogo «para trabajar juntos en ese propósito de edificar mano a mano, hombro con hombro, la nueva Asturias». En este punto, Barbón hace un llamamiento a poner «ilusión en esos objetivos». En su primer discurso como presidente en la jornada conmemorativa de la comunidad, el socialista también alude a las personas que buscan empleo, a las víctimas de las agresiones sexuales y la violencia machista y a los hombres y mujeres que carecen de recursos, así como a los mayores que viven en soledad. «Esa es una de las razones principales de ser del Gobierno del Principado: contribuir a crear una Asturias más igual y más libre, más justa y solidaria», subraya.

En una semana marcada por los nombramientos que completan el organigrama de la Administración regional, Barbón aprovecha su discurso para volver a compartir «la ilusión de una nueva generación política que llega con las ganas de desterrar el pesimismo y recuperar el orgullo de pertenencia». Un relevo que es consciente de las dificultades y reconoce el legado de sus antecesores, pero que se atreve a imaginar un nuevo país.

«No solo pensamos que Asturias tiene futuro, sostenemos la osadía de creer que moldearlo está en nuestras manos». En esta línea optimista, el presidente autonómico invita «a abrir juntos las ventanas a esa nueva Asturias» que conocerán las próximas generaciones. A estas alturas del discurso, Barbón hace un guiño a la llingua, repitiendo el gesto realizado en el pleno de investidura. «Güei ye una xornada pa la ilusión, pa reconocer la nuestra identidá y sintinos parte d'una tierra que suma sieglos d'historia», apunta para alentar a luchar por un mejor porvenir. «Dicho cola guapura de la nuestra llingua, güei atrevámonos col futuro», enfatiza.

El jefe del Ejecutivo regional insta a todos los ciudadanos a sumar esfuerzos en un momento complicado para la región por las incertidumbres que se ciernen sobre ese futuro que es una constante en su discurso. «Porque superar los problemas es una tarea en la que ha de implicarse la sociedad asturiana», indica. A continuación, enumera algunas de las «nuevas fronteras» que Asturias debe alcanzar para no quedarse atrás frente a otras comunidades.

Una industria competitiva

En concretó, cita «el empleo de calidad, una industria competitiva que vaya de la mano de la innovación y la ciencia como grandes aliadas, el refuerzo de los servicios públicos, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad». No se quedó en el tintero el reto demográfico, que la región «debe afrontar de forma decidida. Porque frenar la sangría poblacional, que proyecta un negro futuro para los habitantes de las alas si no se pone un remedio de manera urgente, es una de las mayores prioridades para el Principado, así como para los partidos de la oposición.

«Ni una sola de ellas puede cruzarse en solitario, sin contar con el empuje colectivo de una Asturias dinámica, activa. Esto no va de líderes, sino de una sociedad en marcha», recalca. Para finalizar el discurso, Barbón se despide de los ciudadanos con un abrazo para «todos los que, dentro y fuera de nuestras fronteras, llevan siempre en su corazón el nombre de Asturias», para desearles, a continuación, un feliz 8 de septiembre.

Mensaje íntegro del presidente del Principado, Adrián Barbón

Asturianos y asturianas:

Esta es mi primera intervención en el Día de Asturias como Presidente del Principado, lo que supone un inmenso honor y una gran responsabilidad, y quiero que mis primeras palabras sean para pensar en quienes no están, en las personas que se han visto forzadas a marchar fuera de nuestra tierra para trabajar y hacer su vida. Deseo que las primeras palabras de este mensaje sean un recuerdo para todas ellas, las que probablemente vivan con mayor intensidad este ocho de septiembre. Sabed que no os olvidamos, que hoy, más que nunca, queremos estar a vuestro lado.

Como también queremos estar al lado de las que buscan empleo, de las víctimas de las agresiones sexuales o la violencia machista, de los hombres y mujeres que carecen de recursos, de quienes necesitan de nuestra atención y ayuda así como de las personas mayores que viven en soledad. Esa es una de las razones principales de ser del Gobierno del Principado: contribuir a crear una Asturias más igual y más libre, más justa y solidaria.

Entended que aproveche mi intervención para compartir mis planes y esperanzas, la ilusión de una nueva generación política que llega con las ganas de desterrar el pesimismo y recuperar el orgullo de pertenencia. Una generación que es consciente de las dificultades, que sabe cuánto le debe a sus antecesores, que será siempre tributaria de su legado, pero que se atreve a imaginar un nuevo país. No sólo pensamos que Asturias tiene futuro, sostenemos la osadía de creer que moldearlo está en nuestras manos.

Os invito a abrir juntos las ventanas a esa nueva Asturias que debemos alentar para que cuando las próximas generaciones, hijas y nietos del hoy, vuelvan la vista atrás no encuentren los restos de una sociedad postrada, sino el recuerdo vivo de quienes supieron asumir el desafío de construir su propio porvenir.

Güei ye una xornada pa la ilusión, pa reconocer la nuestra identidá y sintinos parte d'una tierra que suma sieglos d'historia. Güei nun ye una mañana pa escaecer el pasáu pero tampoco pa quedar prendíos de la señaldá, como un día cargáu de ñebles que nun son quien a allumbrar, envueltu nun mal suañu que nun nos dexa despertar ya incorporanos. Dicho cola guapura de la nuestra llingua, güei atrevámonos col futuru.

Os invito porque el futuro no conoce dueño, porque es de todas y todos quienes decidamos afrontarlo, porque superar los problemas es una tarea en la que ha de implicarse la sociedad asturiana. Las nuevas fronteras que tenemos que alcanzar se llaman empleo de calidad, una industria competitiva que vaya de la mano de la innovación y la ciencia como grandes aliadas, el refuerzo de los servicios públicos, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad y afrontar de forma decidida el reto demográfico. Ni una sola de ellas puede cruzarse en solitario, sin contar con el empuje colectivo de una Asturias dinámica, activa. Esto no va de líderes, sino de una sociedad en marcha.

Esta invitación es una oferta abierta de diálogo. Sé que las palabras también se gastan, se deterioran con el uso, traídas y llevadas con desprecio a su significado, pero tened por seguro que esta apelación a la negociación y el entendimiento está llena de contenido. Sé también que estamos en el inicio de una legislatura, con cuatro años decisivos para una industria que habrá de mirar de frente a la transición ecológica; con una reforma de la financiación autonómica en la que se dirime el ser o no ser de la solidaridad entre territorios; que estamos ante el mandato en el que deben concluirse las grandes comunicaciones, como la puesta en marcha de la alta velocidad ferroviaria; que dentro de poco, este mismo año, hemos de afrontar un nuevo pacto social que concite la cooperación de sindicatos y empresarios, así como la elaboración de unos presupuestos que nos permitan poner hasta el último euro disponible a trabajar por la mejor Asturias. Con todos esos retos a la vista, cómo no voy a ejercer la responsabilidad de llamar sincera, abierta y humildemente al acuerdo.

Acuerdo para el futuro, una vez más. Diálogo para trabajar juntos en ese propósito de edificar mano a mano, hombro con hombro, la nueva Asturias. Pongamos ilusión en esos objetivos, celebremos juntos esa gran ambición en este Día de Asturias.

Un abrazo a todos los que, dentro y fuera de nuestras fronteras, llevan siempre en su corazón el nombre de Asturias

¡Feliz ocho de septiembre!