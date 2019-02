Barbón dice que «la gente distingue muy bien» entre distintas elecciones Adrián Barbón y Fernando Lastra, charlando ayer en Oviedo. / MARIO ROJAS Lastra desvela que había llegado a acuerdos con Fomento para incluir enmiendas a los presupuestos con más inversión para Asturias MARCO MENÉNDEZ Viernes, 15 febrero 2019, 03:53

Adrián Barbón está «preparado para cualquier escenario» ante el más que previsible adelanto de las elecciones generales. Es más, incluso si, como algunos plantean, coinciden con las locales, autonómicas y europeas fijadas para el día 26 de mayo, en lo que se ha dado en llamar el 'superdomingo'. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato a la presidencia del Principado aseguró no temer esa posible coincidencia de comicios porque «la gente distingue muy bien, sea el proceso electoral que sea. Otra gente también valora que un 'superdomingo' moviliza mucho más a la gente, casi convence y genera una mayor participación».

Pero Adrián Barbón asegura que lo tiene claro: «No me preocupa lo más mínimo. Lo que tiene que preocupar a un candidato es hablar de Asturias, del programa de gobierno para Asturias, de conocer la realidad que tenemos, reivindicar esa realidad y, desde luego, aportar esa visión de futuro. El resto no me preocupa lo más mínimo».

El candidato socialista también explicó ayer que ignora por completo cuál será la decisión de Pedro Sánchez y que se conocerá esta misma mañana, antes la celebración del Consejo de Ministros. Indicó que «es una competencia del presidente del Gobierno. Yo sé que hay gente haciendo cálculos de todo tipo. Coincidan o no, cada elección tiene su motivo, sus compromisos, su forma de actuar e incluso su propia campaña electoral».

«Coincidan o no, cada elección tiene su motivo y su propia campaña electoral»«Ninguno de los compromisos puede sufrir el más mínimo menoscabo»

Pero Adrián Barbón quiso transmitir un mensaje a la ciudadanía sobre las tres consecuencias que, en su opinión, trae el hecho de que en el Congreso de los Diputados no se haya aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La primera es que «el pacto con el independentismo era mentira, porque si tengo un pacto secreto se trasladará a un resultado, en este caso los presupuestos. No ha sido así, luego no hay pacto».

El segundo asunto que quiso resaltar el secretario general de la Federación Socialista Asturiana es que «acorta la legislatura. ¿Cuánto? Lo que quiera el presidente». El tercer y último punto es que, «dada la radicalización de todas las opciones políticas que se está produciendo en este momento en el arco parlamentario, al final la gente más moderada y desconcertada con esa radicalización tiene claro que la única opción que le queda es el Partido Socialista. Por la parte que me toca, la FSA está preparada para cualquier escenario».

Compromiso de financiación

No solo Barbón habló ayer del rechazo al proyecto presupuestario del Gobierno de España. En una visita a las instalaciones del Consorcio de Transportes de Asturias, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, desveló que el Ejecutivo asturiano había alcanzado acuerdos con el Ministerio de Fomento para que, mediante la presentación de enmiendas al presupuesto, se destinaran más partidas económicas a la región. Lastra aseguró que «hemos perdido una oportunidad. La diferencia entre tener un presupuesto que tenía una determinada orientación política o conformarse con una prórroga tiene mucha importancia».

Fue entonces cuando, aprovechando que se encontraba en la sede del consorcio, puso un ejemplo clarificador: «Habíamos negociado la posibilidad de presentar una enmienda, acordada con el Partido Socialista y el Gobierno de España, para financiar el consorcio. Esa fue una discusión que habíamos mantenido con el ministro y nos dijo: 'presentemos una enmienda'. Pues hemos perdido una oportunidad de financiar el consorcio. Era una discusión que ya habíamos mantenido con el Gobierno del Partido Popular y no lo habíamos conseguido».

Ese relato, en opinión del consejero, «es un ejemplo de algo que le viene mal a Asturias». Eso sí, quiso dejar claro que el Ejecutivo asturiano estará vigilante sobre el cumplimiento de todos los compromisos que tiene adquiridos el Ministerio de Fomento con la región. Fernando Lastra aseguró que «vamos a mantener un esfuerzo desde el Gobierno de Asturias, con el partido, en la reivindicación al Estado de todos aquellos compromisos en materia de infraestructuras, como el ferrocarril, las carreteras, el Plan de Cercanías y los puertos».

Con ese planteamiento, el Gobierno asturiano defenderá que «ninguno de los compromisos puede sufrir el más mínimo menoscabo». Y es que, según Fernando Lastra, «los compromisos adquiridos por el ministerio en Asturias, de los que hacemos un seguimiento muy preciso, están en buen camino. Lógicamente, nuestra preocupación es que ninguno de ellos sufra mermas. Esa es nuestra preocupación y vamos a seguir con ella».

El PP se apunta

Quien sí se mostró firme partidario de que Pedro Sánchez haga coincidir las elecciones generales con las locales, autonómicas y europeas fue el secretario general del Partido Popular de Asturias, Luis Venta. En su opinión, siguiendo la marcada por muchos responsables populares de otras comunidades, lo fundamental es el ahorro de costes que supondría la celebración de un 'superdomingo'.

El sentir general de los populares es que, en el caso de que Sánchez convoque para el 28 de abril -otra de las fechas barajadas-, España no está para hacer el gasto que supone dos procesos electorales en el plazo de menos de un mes y no prevén que los ciudadanos se equivoquen.